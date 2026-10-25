“Ini jadi pelajaran untuk ke depannya”: Xabi Alonso konfirmasi pembicaraan serius dengan Cole Palmer setelah bintang Chelsea itu mendapat kartu merah saat melawan Tottenham

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Kekacauan disiplin di Stamford Bridge

Sabtu sore Chelsea berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Mereka bukan hanya kalah dari rivalnya, Tottenham, tetapi juga harus kehilangan Palmer yang diusir dari lapangan. Mantan pemain Manchester City itu menerima dua kartu kuning dalam rentang sepuluh menit yang penuh ketegangan, pertama karena berselisih dengan Mateus Fernandes, lalu akibat pelanggaran terhadap Conor Gallagher. Kepergiannya membuat Chelsea bermain dengan sepuluh orang saat mereka sudah kesulitan menyusul gol bunuh diri Mike Penders dan gol hasil aksi individu Mathys Tel.

Alonso, yang secara umum menikmati awal masa kepelatihan dengan disiplin tim yang baik, mengungkapkan rasa frustrasinya karena timnya harus bermain dengan sepuluh orang pada fase krusial pertandingan. "Tentu saja. Saya belum melihatnya, tetapi saya diberi tahu bahwa keputusan itu tepat," kata Alonso ketika ditanya apakah wasit benar mengusir Palmer. "Kami rasa [hingga] saat ini kami belum menerima kartu merah (musim ini), dan kami harus terus seperti itu karena kami perlu memiliki kedewasaan untuk menghadapi saat-saat sulit. Ketika Anda tertinggal 1-0, mungkin masih ada 15-20 menit tersisa, jadi kami harus terus berusaha. Saya perlu melihat kembali kejadian itu sebelum berbicara dengan Cole, tetapi ini jelas menjadi pelajaran untuk masa depan."

Alonso tuntut skuadnya lebih dewasa

Pelatih Chelsea itu menegaskan bahwa para pemainnya harus menunjukkan pengendalian emosi yang lebih baik jika ingin bersaing memperebutkan gelar-gelar besar. Ia mengatakan skuadnya telah diperingatkan mengenai risiko menerima kartu kuning pada awal pertandingan, terutama dalam laga berintensitas tinggi yang sarat ketegangan. Alonso meyakini insiden ini menjadi pelajaran penting bagi Palmer maupun seluruh skuad saat mereka menjalani jadwal Premier League yang menantang.

"Kami perlu bekerja dan memperbaiki hal itu. Saya rasa kami sudah membicarakan hal-hal tersebut (pada Jumat), termasuk memahami bahwa dalam situasi seperti itu, kartu kuning pertama bisa menentukan. Seperti yang telah kita lihat, ini bagian dari proses pendewasaan tim dan para pemain secara individu," tambahnya.

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Kontroversi seputar Rogers dan Palmer

Palmer bukan satu-satunya pemain Chelsea yang perilakunya menjadi sorotan. Pelatih lawan Roberto De Zerbi menilai pelanggaran pertama Palmer terhadap Fernandes bisa saja diganjar kartu merah langsung, sementara pengamat Gary Neville berpendapat Morgan Rogers beruntung bisa tetap berada di lapangan. Rogers belakangan juga menjadi sorotan setelah lolos dari kartu kuning kedua dalam pertandingan sebelumnya melawan Everton. Hal itu menambah anggapan yang berkembang bahwa Chelsea kurang disiplin di lapangan.

Insiden-insiden ini memicu perdebatan lebih luas mengenai apakah Chelsea menjadi terlalu agresif dalam upaya mereka menguasai pertandingan. Meski suporter menghargai semangat tersebut, klub tidak mampu menanggung kerugian akibat kehilangan pemain-pemain penting karena skorsing.

Alonso harus memutar otak untuk laga-laga mendatang

Dampak langsung bagi Chelsea adalah absennya pemain andalan mereka dalam pertandingan babak 16 besar Carabao Cup melawan Liverpool di Anfield. Karena skorsing domestik berlaku di semua kompetisi, Palmer akan menjalani larangan bermain satu pertandingan pada Rabu malam. Alonso pun kehilangan salah satu pemain paling kreatifnya untuk laga penting di ajang piala melawan mantan klubnya, meski Palmer akan kembali tersedia untuk pertandingan Premier League melawan Manchester United.