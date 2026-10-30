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Pemain muda Manchester City, Allan, menyebut panggilan pertamanya ke timnas senior Brasil sebagai mimpi yang dahulu terasa sangat jauh dari jangkauan. Mantan penyerang Palmeiras itu melejit sejak pindah ke Liga Primer Inggris, dan performanya kini menarik perhatian pelatih Brasil, Carlo Ancelotti.

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Mimpi yang menjadi kenyataan bagi pemain muda Manchester City

Allan tengah menikmati masa-masa terbaiknya setelah untuk pertama kalinya masuk skuad tim nasional senior Brasil. Pemain berusia 22 tahun itu, yang pindah ke Stadion Etihad pada bursa transfer musim panas, menjadi salah satu nama baru dalam skuad berisi 26 pemain pilihan Carlo Ancelotti untuk laga internasional mendatang melawan Jepang dan Singapura. Pemanggilan ini menjadi ganjaran bagi pemain yang cepat beradaptasi dengan kehidupan di Inggris. Setelah menandatangani kontrak lima tahun dengan tim asuhan Enzo Maresca, Allan langsung memberi dampak dengan mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Carabao Cup.

Mengenang pencapaian tersebut, sang penyerang mengungkapkan kebanggaannya yang begitu besar karena mendapat pengakuan dari juara dunia lima kali itu. “Saya sangat bahagia dengan apa yang sedang saya alami saat ini. Saya rasa ini adalah mimpi setiap anak yang tumbuh dengan menonton dan berkecimpung di dunia sepakbola. Masuk tim nasional Brasil adalah sebuah mimpi. Saya rasa dulu hal ini terasa sangat jauh bagi saya, dan hari ini saya bisa merasakan bagaimana rasanya dipanggil, bisa mengenakan seragam tim nasional Brasil, dan bisa mengharumkan nama negara kami. Ini sangat berarti bagi saya. Saya berharap bisa bergabung dan memberikan yang terbaik, serta, jika Tuhan menghendaki, bertahan di sana,” ujarnya kepada Globo.

Angka transfer fantastis dan perkembangan pesat

Kepindahan Allan ke Manchester pada Agustus menjadi salah satu transfer paling signifikan yang melibatkan klub Brasil dalam beberapa waktu terakhir. Palmeiras menyetujui penjualannya dengan nilai paket total €40 juta, terdiri dari €37,5 juta yang dijamin serta tambahan €2,5 juta berupa bonus terkait performa. Transfer itu mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Brasil, dengan biaya transfer yang hanya kalah dari biaya yang dibayarkan untuk Estevao milik Chelsea dan Endrick milik Real Madrid.

Kepergiannya dari Allianz Parque menjadi penjualan tertinggi ketiga dalam sejarah Palmeiras, menegaskan besarnya harapan yang dibebankan kepadanya. Sejak tiba di Manchester City, penyerang muda itu telah menunjukkan sekilas alasan klub bersedia berinvestasi begitu besar pada potensinya. Ia beradaptasi dengan mulus ke dalam tim utama, memberi Ancelotti satu lagi senjata berbahaya di lini serang Brasil.

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Ancelotti hadirkan wajah-wajah baru di Brasil

Pemain Manchester City itu bukan satu-satunya wajah baru dalam skuad terbaru Brasil. Ancelotti terus memperbarui pilihan pemainnya menjelang jeda internasional terakhir pada 2026. Selain Allan, pelatih asal Italia itu memberikan pemanggilan perdana kepada Jonathan Jesus dari Cruzeiro dan gelandang Corinthians, Andre Luiz. Dua pemain Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes dan Alisson Santana, juga mendapat pemanggilan pertama mereka ke tim senior.

Gelombang talenta baru ini mengisyaratkan perubahan strategi staf pelatih untuk memperluas pilihan pemain sebelum siklus kompetisi berikutnya. Brasil menyongsong laga-laga persahabatan mendatang setelah melalui rangkaian hasil yang beragam, termasuk hasil imbang 1-1 dan kemenangan 4-2 melawan Australia, disusul kemenangan meyakinkan 4-0 atas India. Kehadiran pemain muda yang berambisi seperti Allan dimaksudkan untuk menjaga momentum kemenangan tersebut.

Menatap tur Asia

Brasil akan menutup agenda mereka pada 2026 dengan dua pertandingan di Asia, tepatnya di Stadion Nasional Singapura. Ujian pertama adalah melawan Jepang pada 14 November, disusul laga kontra Singapura tiga hari kemudian, pada 17 November. Pertandingan-pertandingan ini memberi Allan kesempatan ideal untuk mencatat penampilan pertamanya bersama tim nasional senior dan membuktikan bahwa ia pantas bermain di level tertinggi sepakbola internasional.