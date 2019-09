Ini Hasil Drawing & Jadwal Babak Delapan Besar Liga 1 U-20 2019

Babak delapan besar Liga 1 U-20 bakal digelar pada 10 September hingga 1 Oktober nanti.

Kompetisi Liga 1 U-20 2019 telah memasuki babak delapan besar. Ada delapan tim terbaik yang bakal berlaga di babak tersebut, setelah melalui babak pendahuluan yang diikuti 18 tim.

Dari hasil babak pendahuluan, Grup A diwakili Persija Jakarta U-20 dan Bhayangkara FC U-20. Kemudian Barito Putera U-20 dan Persela Lamongan U-20 mewakili Grup B, serta Persebaya Surabaya U-20 dan Persipura Jayapura U-20 dari Grup C.

Di samping itu, ada dua klub yang lolos dengan predikat peringkat ketiga terbaik, yakni PSS Sleman U-20 dan PSIS Semarang U-20. Selanjutnya, pada babak delapan besar klub-klub itu akan dibagi dalam dua grup, yang bakal dimainkan pada 10 September hingga 1 Oktober nanti. Dua tim teratas dari kedua grup di atas akan melaju ke babak semi-final yang menurut rencana digelar 9 Oktober dengan format single match, dan babak final pada 13 Oktober 2019. Undian pembagian grup babak delapan besar sudah dilakukan di kantor PT Liga Indonesia Baru (LIB), Jakarta, Selasa (3/9).

"Kompetisi tingkat usia muda Liga 1 U-20 juga sangat penting bagi perkembangan sepakbola Tanah Air. Indonesia juga akan mengajukan bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang. Kami berharap Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 U-20 bisa mengelola dengan baik, dan seluruh pertandingan berjalan lancar sampai akhir musim," kata Dirk Soplanit, direktur PT LIB, dalam rilis resminya.

Berikut hasil drawing babak delapan besar Liga 1 U-20 2019:

Grup X: Persebaya Surabaya U-20, Persela Lamongan U-20, Bhayangkara FC U-20, PS Sleman U-20

Grup Y: Persija Jakarta U-20, Barito Putera U-20, Persipura Jayapura U-20, PSIS Semarang U-20

Jadwal pertandingan babak 8 besar Liga 1 U-20 2019:

Grup X:

Selasa (10/9) Persebaya U-20 vs PSS U-20

Selasa (10/9) Bhayangkara FC U-20 vs Persela U-20

Sabtu (14/9) PSS U-20 vs Bhayangkara FC U-20

Sabtu (14/9) Persela U-20 vs Persebaya U-20

Rabu (18/9) PSS U-20 vs Persela U-20

Rabu (18/9) Persebaya U-20 vs Bhayangkara FC U-20

Senin (23/9) Persela U-20 vs PSS U-20

Senin (23/9) Bhayangkara FC U-20 vs Persebaya U-20

Jumat (27/9) PSS U-20 vs Persebaya U-20

Jumat (27/9) Persela U-20 vs Bhayangkara FC U-20

Selasa (1/10) Persebaya U-20 vs Persela U-20

Selasa (1/10) Bhayangkara FC U-20 vs PSS U-20

Grup Y:

Selasa (10/9) Persija U-20 vs PSIS U-20

Selasa (10/9) Persipura U-20 vs Barito Putera U-20

Sabtu (14/9) PSIS U-20 vs Persipura U-20

Sabtu (14/9) Barito Putera U-20 vs Persija U-20

Rabu (18/9) PSIS U-20 vs Barito Putera U-20

Rabu (18/9) Persija U-20 vs Persipura U-20

Senin (23/9) Barito Putera U-20 vs PSIS U-20

Senin (23/9) Persipura U-20 vs Persija U-20

Jumat (27/9) PSIS U-20 vs Persija U-20

Jumat (27/9) Barito Putera U-20 vs Persipura U-20

Selasa (1/10) Persija U-20 vs Barito Putera U-20

Selasa (1/10) Persipura U-20 vs PSIS U-20

Daftar topskor sementara Liga 1 U-20 2019 Hingga babak pendahuluan:

1. Taufik Hidayat (9 gol/ Persija U-20)

2. Kahar Musakkar (9 gol/ Barito Putera U-20)

3. Agung Fendy Erwanto (5 gol/ PSIS U-20)

4. Kresna Fajar Bayu Okoca (4 gol/ Persebaya U-20)

5. Ichwan Tuharea (4 gol/ Bhayangkara FC U-20)

6. Denny Agus Setiawan (4 gol/ Persebaya U-20)

7. Yudista Irfa (4 gol/ Bhayangkara FC U-20)

8. Inyoman N Ansanai (4 gol/ Persipura U-20)