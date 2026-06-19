Awal perjalanan tim nasional Portugal di Piala Dunia kali ini tidak pernah berjalan lebih bergejolak daripada yang terjadi saat ini; mulai dari kontroversi besar yang dipicu oleh kunjungan mereka ke pantai beberapa hari sebelum pertandingan pembuka, hingga terperosok ke dalam hasil imbang melawan Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1, hingga beredarnya rumor yang semakin kencang mengenai kemungkinan pelatih Roberto Martínez akan meninggalkan jabatannya segera setelah Piala Dunia berakhir.

Tidak berhenti sampai di situ saja, pernyataan kontroversial João Neves di zona campuran di Houston pun memicu badai spekulasi mengenai hubungan antara para pemain tim dan kapten legendaris mereka, Cristiano Ronaldo.

Neves, yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan dan mencetak satu-satunya gol Portugal melawan Kongo, mengatakan di zona campuran: “Kita semua tahu apa yang telah Cristiano berikan kepada kita, kepada tim nasional, dan kepada dunia sepak bola, tetapi saat ini, dia tahu persis seperti yang kita ketahui, bahwa dia tidak berbeda dari pemain lainnya. Dia hanyalah salah satu pemain dalam tim yang membantu tim sama seperti yang lain, dan dia ada di sini untuk menjalankan perannya serta mendukung tim nasional seperti pemain lainnya,” kata Neves, yang pernyataannya tersebut ditafsirkan sebagai merendahkan posisi sang kapten.

Suasana yang tegang ini membuat semua orang menantikan konferensi pers yang digelar hari ini, Jumat, 19 Juni, bertepatan dengan kembalinya Portugal ke sesi latihan di “Palm Beach” setelah hari istirahat; di mana Federasi Sepak Bola Portugal memilih bek tangguh Ruben Dias untuk berbicara kepada media, setelah ia absen pada pertandingan pertama karena belum 100% siap secara fisik.

Bek Manchester City ini berupaya menjawab semua pertanyaan guna mencegah munculnya perdebatan, sambil berkomentar seperti yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Cristiano selalu menjadi sorotan, tetapi saya rasa kita semua terlibat dalam momen ini, dan saya tidak melihat ada hal yang tidak wajar terjadi. Hal-hal berjalan seperti ini sejak saya bergabung dengan tim nasional, dan akan terus seperti ini di masa depan,” dan ketika kembali dibanjiri pertanyaan, ia menegaskan: “Tidak ada masalah sama sekali, ini hal sepele dan tidak berarti apa-apa.”

Díaz dengan tegas membantah adanya tanda-tanda perpecahan di dalam ruang ganti tim nasional, bertentangan dengan apa yang beredar di luar, sambil beberapa kali menggunakan kata “spekulasi” dalam pembicaraannya, dan menjelaskan: “Kebisingan ini tidak memengaruhi kepercayaan atau keyakinan kami terhadap kemampuan dan apa yang bisa kami capai. Saya yakin turnamen besar semacam ini tidak pernah berjalan sempurna, dan munculnya kesulitan sejak dini justru merupakan hal yang baik; karena kompetisi seperti ini hanya bisa dimenangkan jika tim Anda memiliki kemampuan untuk terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.”

Para jurnalis pun tidak melewatkan kesempatan untuk mengungkit kembali “kasus pantai” yang kembali menjadi sorotan; para pemain, termasuk Ronaldo, menghadapi kritik tajam di Portugal setelah mereka menghabiskan beberapa jam di pantai Miami hanya 96 jam sebelum pertandingan pertama mereka melawan Kongo. Di sini, Diaz—yang siap menjadi starter dalam pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan—menanggapi dengan menyalahkan media Portugal: “Sebagian besar kesalahan ada pada kalian, karena kurangnya informasi yang diterima para penggemar yang membaca semua yang kalian terbitkan; sudah menjadi kewajiban kalian untuk menyampaikan kebenaran dengan akurat. Menurut saya, pergi ke pantai adalah hal yang wajar dan bahkan bermanfaat bagi kami; jika dilakukan dengan benar, hal itu hanya akan membawa manfaat. Pelatih tidak ragu mengambil keputusan ini meskipun tahu akan ada kritik, dan saya sangat menghormatinya atas hal itu.”

Meskipun ada ketegangan yang menyelimuti timnas Portugal, situasi klasemen belum mencapai tahap kritis; karena kemenangan dalam dua pertandingan mendatang melawan Uzbekistan dan Kolombia akan memastikan Portugal lolos sebagai juara grup, yang berarti nasib mereka masih ada di tangan mereka sendiri. Diaz mengakhiri pernyataannya dengan memberikan peringatan dan memfokuskan perhatiannya pada pertandingan Selasa mendatang: “Saya tidak mengharapkan skenario ideal di mana semua orang berdiri untuk memberi tepuk tangan kepada kami; yang terpenting bagi kami saat ini adalah tetap rendah hati.”