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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL SOCIEDADGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Ini gila!” Robert Lewandowski beri peringatan soal karier kepada Lamine Yamal saat membahas rekan setimnya yang “istimewa”

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Robert Lewandowski berbicara terbuka tentang pesatnya perkembangan Lamine Yamal dan memberikan penilaian jujur mengenai tantangan yang dihadapi pemain muda sensasional Barcelona itu. Meski striker asal Polandia tersebut memuji bakat sang pemain sayap, ia mengingatkan bahwa memulai karier di level tertinggi pada usia begitu muda membuat kesuksesan jangka panjang jauh lebih sulit dipertahankan.

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Talenta istimewa dari generasinya muncul

Lamine Yamal mencuri perhatian lewat penampilan spektakuler dan menjelma menjadi bagian penting Barcelona meski usianya masih sangat muda. Perkembangannya yang pesat mengundang kekaguman dari rekan-rekan yang menyaksikannya dari dekat.

Lewandowski, yang kini bermain di MLS bersama Chicago Fire, menyaksikan tahap awal kemunculan sang pemain sayap. Penyerang veteran itu pertama kali bertemu lulusan La Masia tersebut ketika Yamal baru berusia 15 tahun.

Selisih usia mereka yang mencolok segera menjadi bahan candaan. Dengan jarak usia hampir dua dekade, penyerang asal Polandia itu berbagi lapangan dengan talenta muda yang cukup belia untuk menjadi anaknya sendiri.

‘Seseorang yang bisa menjadi anak saya’

Dalam wawancara dengan Big Cat, Lewandowski menjelaskan hubungan unik mereka. Ia mengaku perlu waktu untuk membiasakan diri dengan selisih usia yang begitu besar.

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“Saya dua tahun lebih tua daripada ayahnya, tahu? Jadi bayangkan saja, bermain bersama seseorang yang bisa menjadi anak saya... Gila,” ujarnya.

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Meski selisih usia mereka menggelikan, penyerang berpengalaman itu tidak pernah meragukan kemampuan Yamal. Sejak awal, ia terpukau oleh potensi besar sang pemain muda.

“Sejak awal, sudah terlihat bahwa dia pemain yang berbeda, pemain yang istimewa,” kata Lewandowski.

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Tantangan sepakbola modern

Di balik pujian tersebut, sang penyerang veteran sangat menyadari tantangan yang menanti. Ia menegaskan bahwa mencapai puncak pada usia begitu muda membuat seseorang jauh lebih sulit bertahan lama di level tertinggi.

“Menurut saya, tantangan terbesarnya adalah bertahan di puncak dalam jangka panjang,” ujarnya. “Jika memulai begitu muda, jauh lebih sulit untuk tetap berada di puncak ketika mencapai usia 28, 30, atau 32 tahun.”

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Lewandowski juga menyoroti bagaimana kondisi finansial sepakbola modern memperumit perkembangan pemain. Kontrak bernilai besar dapat dengan cepat mengubah perjalanan karier seorang bintang muda dibandingkan dengan era sebelumnya.

“Sekarang mereka mulai menghasilkan uang sejak usia sangat muda. Tidak seperti dulu, ketika kami harus lebih sabar,” katanya. “Sekarang Anda hanya perlu mencetak beberapa gol dan selesai. Ayo, silakan bayar, penuhi klausul pelepasannya.”

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Menjalani satu dekade yang krusial

Bagi Yamal, fokus terdekatnya tetap mempertahankan penampilan gemilang. Namun, ujian terbesarnya akan berlangsung selama satu dekade ke depan saat ia berupaya membangun reputasi melalui keunggulan yang konsisten.

Seperti dicatat Lewandowski, perjalanan ini membutuhkan pengelolaan yang cermat. “Semuanya bergantung pada para pemain dan klub, serta pada apa yang mereka butuhkan,” pungkasnya. Dengan demikian, tanggung jawab untuk memastikan potensi besar Yamal terwujud sepenuhnya berada pada sang pemain muda dan lingkungan di sekitarnya.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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