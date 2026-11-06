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Robert Lewandowski berbicara terbuka tentang pesatnya perkembangan Lamine Yamal dan memberikan penilaian jujur mengenai tantangan yang dihadapi pemain muda sensasional Barcelona itu. Meski striker asal Polandia tersebut memuji bakat sang pemain sayap, ia mengingatkan bahwa memulai karier di level tertinggi pada usia begitu muda membuat kesuksesan jangka panjang jauh lebih sulit dipertahankan.

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Talenta istimewa dari generasinya muncul

Lamine Yamal mencuri perhatian lewat penampilan spektakuler dan menjelma menjadi bagian penting Barcelona meski usianya masih sangat muda. Perkembangannya yang pesat mengundang kekaguman dari rekan-rekan yang menyaksikannya dari dekat.

Lewandowski, yang kini bermain di MLS bersama Chicago Fire, menyaksikan tahap awal kemunculan sang pemain sayap. Penyerang veteran itu pertama kali bertemu lulusan La Masia tersebut ketika Yamal baru berusia 15 tahun.

Selisih usia mereka yang mencolok segera menjadi bahan candaan. Dengan jarak usia hampir dua dekade, penyerang asal Polandia itu berbagi lapangan dengan talenta muda yang cukup belia untuk menjadi anaknya sendiri.

‘Seseorang yang bisa menjadi anak saya’

Dalam wawancara dengan Big Cat, Lewandowski menjelaskan hubungan unik mereka. Ia mengaku perlu waktu untuk membiasakan diri dengan selisih usia yang begitu besar.

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“Saya dua tahun lebih tua daripada ayahnya, tahu? Jadi bayangkan saja, bermain bersama seseorang yang bisa menjadi anak saya... Gila,” ujarnya.

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Meski selisih usia mereka menggelikan, penyerang berpengalaman itu tidak pernah meragukan kemampuan Yamal. Sejak awal, ia terpukau oleh potensi besar sang pemain muda.

“Sejak awal, sudah terlihat bahwa dia pemain yang berbeda, pemain yang istimewa,” kata Lewandowski.

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Tantangan sepakbola modern

Di balik pujian tersebut, sang penyerang veteran sangat menyadari tantangan yang menanti. Ia menegaskan bahwa mencapai puncak pada usia begitu muda membuat seseorang jauh lebih sulit bertahan lama di level tertinggi.

“Menurut saya, tantangan terbesarnya adalah bertahan di puncak dalam jangka panjang,” ujarnya. “Jika memulai begitu muda, jauh lebih sulit untuk tetap berada di puncak ketika mencapai usia 28, 30, atau 32 tahun.”

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Lewandowski juga menyoroti bagaimana kondisi finansial sepakbola modern memperumit perkembangan pemain. Kontrak bernilai besar dapat dengan cepat mengubah perjalanan karier seorang bintang muda dibandingkan dengan era sebelumnya.

“Sekarang mereka mulai menghasilkan uang sejak usia sangat muda. Tidak seperti dulu, ketika kami harus lebih sabar,” katanya. “Sekarang Anda hanya perlu mencetak beberapa gol dan selesai. Ayo, silakan bayar, penuhi klausul pelepasannya.”

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Menjalani satu dekade yang krusial

Bagi Yamal, fokus terdekatnya tetap mempertahankan penampilan gemilang. Namun, ujian terbesarnya akan berlangsung selama satu dekade ke depan saat ia berupaya membangun reputasi melalui keunggulan yang konsisten.

Seperti dicatat Lewandowski, perjalanan ini membutuhkan pengelolaan yang cermat. “Semuanya bergantung pada para pemain dan klub, serta pada apa yang mereka butuhkan,” pungkasnya. Dengan demikian, tanggung jawab untuk memastikan potensi besar Yamal terwujud sepenuhnya berada pada sang pemain muda dan lingkungan di sekitarnya.