Ini datang begitu saja! Liverpool FC tampaknya bergerak untuk merekrut pemain dari FC Barcelona

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano dan media Catalunya Mundo Deportivo , semua pihak secara lisan sudah mencapai kesepakatan. Dokumen-dokumen disebut akan ditandatangani pada Sabtu ini. Kontrak peminjaman itu kabarnya mencakup opsi pembelian untuk musim panas mendatang, sementara Liverpool menanggung seluruh gaji Araujo. Kontraknya di Barcelona masih berlaku hingga 2031.

Araujo pindah dari tanah kelahirannya, Uruguay, ke tim kedua Barcelona pada 2018, dengan cepat menembus tim utama dan berkembang menjadi pilar penting. Dalam beberapa tahun terakhir, pemain yang kini berusia 27 tahun itu bahkan sempat menjadi kapten Barca.

Namun belakangan ia tak lagi memiliki tempat tetap di starting XI. Dalam dua laga perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid, misalnya, Araujo masing-masing hanya masuk sebagai pemain pengganti. Di starting XI, Eric Garcia, Pau Cubarsi, dan Gerard Martin bergantian tampil.

Ronald Araujo sempat juga dikaitkan dengan Bayern Munich

Araujo berulang kali dikaitkan dengan kepindahan pada masa lalu. Selama masa jabatan Thomas Tuchel di Bayern Munich, klub asal Munchen itu juga disebut sempat berusaha merekrutnya. Namun, transfernya yang kini sudah di ambang bergabung dengan Liverpool sama sekali tidak terendus sebelumnya.

The Reds harus membenahi lini pertahanan tengah mereka setelah Ibrahima Konate pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Mereka memang sudah mendatangkan bek tengah berkualitas tinggi, Jeremy Jacquet (21), dari Stade Rennes dengan nilai 69 juta euro, tetapi ia masih harus berjuang kembali usai absen cukup lama karena cedera bahu. Veteran Virgil van Dijk (35) masih terikat kontrak hingga musim panas mendatang.