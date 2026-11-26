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Joel Schmied dari klub Bundesliga 1. FC Köln meminta maaf setelah tekelnya terhadap Harry Kane berakibat serius.

Schmied mengatakan kepada Blick bahwa ia telah "mengirim pesan lewat Instagram" kepada bintang utama Bayern itu. "Meski kemungkinan besar ia tidak akan pernah melihat pesan itu. Saya sangat menyesal untuk Harry, meski saya tidak bersalah." Schmied mengatakan ia ingin Kane tahu "bahwa saya menyesal".

Schmied mengenai kaki kiri kapten timnas Inggris itu saat berusaha bertahan dalam pertandingan di Munich Jumat lalu (1-1). Kane kemudian diganti. Ia mengalami robekan sindesmosis dan akan absen selama beberapa bulan.

Schmied: "Itu bukan benturan saat berebut bola ataupun pelanggaran"

Menurut Schmied, itu adalah "kejadian yang tidak tampak serius di lapangan". Ia merasa kontak dengan Kane "sangat ringan". "Harry sendiri juga tidak meminta pelanggaran," kata Schmied. "Karena itu, saya makin terkejut ketika ia harus diganti. Itu bukan benturan saat berebut bola ataupun pelanggaran yang langsung membuat Anda sadar bahwa lawan kesakitan. Ini cuma nasib buruk."

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Namun, ketua dewan direksi Bayern Jan-Christian Dreesen menyebutnya "tindakan yang sama sekali tidak perlu". Menanggapi hal itu, Schmied mengatakan ia tidak ingin terlibat dalam "saling lempar tudingan dan pembelaan". "Beberapa reaksi mengejutkan saya. Namun, dari situ terlihat betapa besar tekanan di klub sebesar itu. Apalagi yang terkena adalah pemain terbaik di Eropa."