Jakob Nestrup, pelatih klub Yunani Panathinaikos, menunjukkan kekecewaannya atas cedera yang dialami gelandang internasional Maroko, Azzedine Ounahi, seraya menegaskan bahwa absennya sang pemain merupakan kehilangan yang berdampak besar bagi tim, mengingat kualitas teknis yang ia tampilkan serta perannya dalam susunan pemain, di tengah kekhawatiran bahwa ia akan absen dari lapangan untuk waktu yang lama.

Nestrup berbicara tentang kondisi Ounahi dalam pernyataannya menjelang laga melawan Kairat Almaty, menjelaskan bahwa pemain Maroko itu tidak akan tampil pada pertandingan mendatang karena cedera, bersama rekannya Jagusic, sambil menunjukkan adanya perbedaan perkiraan durasi absen di antara kedua pemain, sesuai dengan sifat cedera masing-masing.

Sang pelatih tidak menyembunyikan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh absennya gelandang Maroko tersebut terhadap pilihan taktisnya, karena Ounahi merupakan salah satu elemen menonjol dalam susunan pemain Panathinaikos, berkat kemampuan teknisnya dan kapasitasnya untuk memberikan nilai tambah di lini tengah. Hal inilah yang membuat absennya menjadi tantangan bagi tim pelatih yang dituntut mencari alternatif yang tepat untuk menggantikan perannya pada periode mendatang.

Nestrup mengungkapkan simpatinya terhadap pemain Maroko itu, menganggap bahwa apa yang menimpanya adalah hal yang disayangkan, terutama mengingat peran yang ia jalankan di dalam tim dan arti pentingnya bagi skuad, sambil menegaskan bahwa staf teknis akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan selama masa pemulihannya, agar ia mampu melewati cedera ini dan memulihkan kesiapan fisik serta teknisnya.

Ounahi mengalami cedera selama pertandingan yang mempertemukan Panathinaikos dengan Asteras Tripolis, yang berakhir dengan kemenangan timnya, sebelum pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa ia mengalami robekan otot parah di paha kanan, sebuah pukulan bagi klub Yunani yang mengandalkan kemampuannya di lini tengah.

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Perkiraan awal menunjukkan kemungkinan absennya pemain internasional Maroko itu dari kompetisi selama kurun waktu antara dua setengah bulan hingga tiga bulan, sebuah periode panjang yang bisa membuatnya kehilangan kesempatan tampil dalam sejumlah pertandingan penting Panathinaikos, serta membatasi pilihan yang tersedia bagi tim pelatih pada laga-laga mendatang, dengan durasi pemulihan akhir yang tetap bergantung pada perkembangan kondisi kesehatannya dan sejauh mana responsnya terhadap perawatan.