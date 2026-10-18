"Ini bukan standar klub besar": pengakuan mengejutkan yang merangkum keruntuhan Manchester United

Di musim ketika alasan untuk optimistis bagi para pendukung Manchester United semakin menipis, mencetak gol saja tidak lagi cukup untuk mengusir kekhawatiran atau menutupi besarnya masalah yang mengepung tim. Sementara Bryan Mbeumo terus memberikan sinyal positif dengan gol-gol beruntunnya, pelatih Michael Carrick mendapati dirinya berhadapan dengan realitas yang jauh lebih rumit, setelah rangkaian hasil negatif memanjang hingga enam pertandingan tanpa kemenangan, sebuah pemandangan yang mengingatkan pada periode-periode sulit yang dilalui klub pada tahun-tahun terakhir.

Hasil imbang 1-1 melawan Leeds United di Stadion Elland Road menambah tekanan bagi Manchester United, meski tim berusaha menampilkan wajah yang bisa diterima. Di antara krisis hasil, kritik yang diarahkan kepada manajemen terkait urusan transfer, serta bertambahnya masalah fisik di dalam skuad, tugas Carrick tampak semakin berat, bahkan dengan sikapnya yang tetap bersikeras memandang positif masa depan timnya.

Di tengah situasi yang kelam, Bryan Mbeumo terus menjadi salah satu indikator positif paling menonjol di barisan Manchester United, setelah mencetak gol baru di markas Leeds, yang menaikkan koleksinya menjadi empat gol dalam tujuh pertandingan Liga Premier Inggris, seperti dilaporkan "BBC Sport".

Striker Kamerun itu memberikan sedikit daya gedor bagi timnya, pada saat banyak rekannya kesulitan menemukan jalan ke gawang. Dengan pengecualian Bruno Fernandes, yang mencetak hat-trick ke gawang Ipswich pada Agustus, tidak ada pemain lain dalam skuad Carrick yang mampu mencetak lebih dari satu gol.

Namun bergantung pada ketajaman Mbeumo tampaknya tidak cukup untuk mengeluarkan tim dari krisisnya, terutama karena masalahnya bukan hanya soal mencetak gol, melainkan kemampuan Manchester United mengubah penampilannya menjadi kemenangan yang memberi stabilitas dan memulihkan kepercayaan para pendukungnya.

Meski tim menampilkan performa yang bisa diterima melawan Leeds, serupa dengan penampilannya saat menghadapi Atletico Madrid pada hari Selasa, kebobolan gol pada menit pertama laga terakhir kembali menempatkan mereka dalam ujian berat, dan mengungkap berlanjutnya kesulitan mereka dalam menangani momen-momen krusial.

Enam laga tanpa kemenangan, Carragher menolak menurunkan standar harapan

Manchester United telah mencapai enam pertandingan berturut-turut tanpa meraih kemenangan, rangkaian terburuk tim sejak musim 2018-2019, ketika performa mereka menurun drastis setelah Ole Gunnar Solskjaer diangkat secara permanen sebagai manajer.

Catatan ini menempatkan tim di bawah tekanan yang terus meningkat, terlebih karena hasil imbang melawan Leeds tidak memberikan cukup bukti untuk meyakinkan para pemerhati bahwa krisis mulai menuju penyelesaian.

Jamie Carragher, mantan bek Liverpool dan tim nasional Inggris, menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap gambaran yang ditampilkan United, dengan menilai bahwa tidak kalah seharusnya tidak berubah menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau perkembangan tim.

Carragher berkata melalui jaringan "Sky Sports": "Karena mereka tidak kalah dari Leeds, kita cenderung berpikir bahwa United menampilkan performa yang bagus. Tetapi dari sudut pandang lain, ini hal yang negatif; dengan begitu kita menurunkan standar. Sejatinya, kita tidak seharusnya membicarakan Manchester United dengan logika seperti ini."

Pernyataan Carragher mencerminkan satu sisi dari krisis yang dialami klub, karena ekspektasi kini tidak lagi sebatas bersaing untuk gelar, melainkan pembicaraan berkisar pada bagaimana memulihkan kemampuan meraih kemenangan secara rutin, dan menghindari lebih banyak kegagalan yang menjauhkan tim dari posisi-posisi atas.

Martinez menyulut krisis manajemen, Wilcox hadir di tribune

Bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sumber kekhawatiran di dalam Manchester United. Sebelum laga melawan Leeds, muncul krisis yang dipicu bek Argentina Lisandro Martinez, setelah ia melontarkan kritik keras kepada direktur olahraga Jason Wilcox dan manajemen klub, dengan menuduh mereka gagal menghadirkan transfer yang efektif selama bursa musim panas.

Pernyataan Martinez kembali membuka perdebatan tentang kebijakan klub di pasar transfer, dan sejauh mana manajemen mampu memenuhi kebutuhan tim serta menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk membantu staf kepelatihan bersaing.

Wilcox hadir di tribune Stadion Elland Road selama pertandingan, sementara Martinez tampil sebagai starter, setelah ia menyampaikan permintaan maaf atas waktu dan tempat ia melontarkan kritiknya, tanpa menarik kembali isi dari apa yang ia katakan.

Krisis ini memiliki arti tambahan di tengah keyakinan bahwa Carrick tidak mendapatkan semua elemen yang ia butuhkan, khususnya di posisi bek kiri, di mana tim tidak memiliki pesaing yang jelas bagi Luke Shaw.

Sebagai indikasi besarnya kekacauan di posisi tersebut, Diogo Dalot menjadi pemain berbeda kelima yang mengisinya bersama Manchester United sepanjang musim ini, hal yang memunculkan pertanyaan tentang stabilitas taktik dan sejauh mana pelatih mampu mengandalkan susunan pemain yang tetap.

Status Shaw untuk mengikuti perjalanan tim pada hari Rabu guna menghadapi Como dari Italia di Liga Champions Eropa masih belum pasti, hal yang mungkin memaksa Carrick melakukan lebih banyak perubahan dalam susunan pemainnya, pada saat tim sangat membutuhkan stabilitas.

Cedera menghantam lini belakang, Carrick berpaling ke solusi darurat

Masalah Manchester United bertambah selama laga melawan Leeds, setelah Martinez meninggalkan lapangan pada jeda babak pertama karena cedera di bagian paha, sehingga kekhawatiran soal kesiapan lini belakang dan kemampuan tim menangani absennya pemain kembali muncul.

Dengan kondisi fisik yang sensitif pada bek Belanda Matthijs de Ligt, yang baru saja kembali setelah absen sekitar 11 bulan karena masalah pada punggung, Carrick memutuskan menurunkan bek sayap Noussair Mazraoui sebagai penggantinya, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya keterbatasan yang membelenggu pilihan-pilihan pertahanannya.

Kondisi-kondisi ini menempatkan pelatih pada dilema yang nyata; ia dituntut menemukan keseimbangan antara menjaga keselamatan pemain yang baru pulih dari cedera, dan memanfaatkan elemen yang tersedia untuk melewati rangkaian hasil negatif.

Selain itu, berlanjutnya perubahan di lini belakang tidak membantu membangun keselarasan yang dibutuhkan antarpemain, terutama pada fase ketika tim perlu mengurangi kesalahan dan memperbaiki cara menangani awal pertandingan, setelah kebobolan gol dini melawan Leeds.

Di antara ketiadaan stabilitas pertahanan dan kritik terkait transfer, Carrick mendapati dirinya dituntut menemukan solusi cepat, tanpa memiliki kemewahan untuk mengandalkan seluruh pemainnya dalam kondisi fisik terbaik.

Peringkat ketiga belas, Carrick tetap berpegang pada optimisme

Manchester United mengakhiri laga melawan Leeds dengan menempati peringkat ketiga belas di tabel klasemen Liga Premier Inggris, dengan kemungkinan melorot ke posisi lebih rendah sebelum pertandingan-pertandingan pekan ini tuntas.

Meski gambarannya mengkhawatirkan, Carrick memilih menjauh dari nada pesimistis, dan lebih suka menegaskan bahwa timnya mampu melewati fase saat ini jika berhasil memulihkan keteguhan dan bekerja dengan cara yang benar.

Berbeda dengan apa yang terjadi pada Ruben Amorim musim lalu, ketika pelatih Portugal itu melontarkan pernyataan keras dalam konferensi pers setelah pertemuan kedua tim, sebelum dipecat dalam waktu 24 jam, Carrick tampak lebih tenang dalam menghadapi tekanan.

Pelatih Manchester United itu mengatakan bahwa ia memakai earphone sepanjang pekan, sehingga ia tidak mendengar kegaduhan yang ditimbulkan pernyataan Martinez, sebelum menjelaskan pandangannya tentang situasi saat ini.

Ia menambahkan: "Sejujurnya, hari ini terasa seperti sebuah awal baru; kami menyadari realitas kami saat ini, kami menerimanya, dan kami bekerja untuk mengatasinya. Saya tidak sedang mencoba menggambarkan segalanya seolah-olah sempurna dengan cara apa pun, saya benar-benar realistis."

Carrick menjelaskan bahwa tim-tim kadang melalui periode sulit yang membuat mereka harus menemukan jalan keluar dari krisis, dengan menekankan perlunya bersikap teguh dan terus melakukan hal-hal yang benar, alih-alih menyerah pada tekanan hasil.

Ia mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan bahwa Manchester United memiliki modal yang diperlukan untuk memenangi pertandingan sepak bola, dan bahwa situasinya mungkin tampak negatif jika dilihat dari sudut tertentu, tetapi ia yakin pada kemampuan tim untuk meraih rangkaian hasil positif.

Namun demikian, optimisme saja tidak akan cukup untuk mengubah realitas Manchester United; tim membutuhkan penerjemahan perbaikan performa menjadi kemenangan nyata, penyelesaian masalah pertahanannya, dan pemulihan stabilitas di dalam maupun di luar lapangan. Sampai itu terjadi, ketajaman Mbeumo akan tetap menjadi titik terang dalam musim yang semakin rumit, sementara Carrick menanti pertandingan berikutnya menjadi awal yang sesungguhnya untuk keluar dari lorong gelap.



