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Danny Murphy menyebut Lisandro Martinez semakin menjadi beban bagi Manchester United setelah menerima kartu merah saat melawan Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu menegaskan bahwa manajer Michael Carrick tidak sepenuhnya patut disalahkan atas krisis yang terus dialami klub, meski laju tanpa kemenangan mereka yang buruk telah mencapai sembilan pertandingan.

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United ambruk di Stamford Bridge

Musim buruk United berlanjut setelah mereka kalah 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge. Morgan Rogers membuka keunggulan sebelum Lisandro Martinez diusir dari lapangan pada menit ke-63 akibat pelanggaran kedua yang berbuah kartu kuning. Cole Palmer menuntaskan penalti yang diberikan setelah insiden itu dengan menaklukkan Senne Lammens, sekaligus memastikan tim asuhan Xabi Alonso meraih tiga poin.

Hasil ini memperpanjang rentetan tanpa kemenangan United menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi. Kekalahan tersebut semakin menambah tekanan terhadap manajer Carrick. Namun, Murphy menilai akar masalahnya jauh melampaui posisi manajer.

Martinez dicap semakin menjadi beban

Kartu merah Martinez melengkapi sore yang buruk bagi pemain timnas Argentina itu. Murphy mengecam keras kurangnya disiplin sang juara Piala Dunia dan menyebut ia mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya di bawah Carrick.

“Situasinya mulai mengarah ke sana [menjadi beban]. Pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti dia seharusnya tahu apa yang mesti dilakukan,” kata Murphy dalam Match of the Day. “Jelas ada sesuatu yang tidak beres dalam pikirannya saat ini. Kondisi mentalnya sedang berbeda.”

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Murphy mempertanyakan komitmen bek tersebut setelah ia baru-baru ini secara terbuka mengkritik petinggi klub. Ia mengatakan: “Saya tidak tahu apakah dia berpikir untuk pergi, atau apakah dia tidak puas dengan segala hal yang terjadi di klub, tetapi sekarang dia membuat Carrick menghadapi dilema yang sangat besar.”

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Carrick tidak sepenuhnya bersalah

Meski masa depan Carrick di Old Trafford mendapat sorotan tajam, Murphy menegaskan sang manajer tidak seharusnya menanggung sebagian besar kritik. Pengamat itu menyoroti persoalan fisik dan mental yang mengakar dalam skuad.

“Begini, ini bukan sepenuhnya kesalahan Michael Carrick. Dia harus memikul sebagian tanggung jawab,” jelas Murphy. “Masalah terbesar yang saya lihat di Manchester United saat ini bahkan bukan kurangnya kualitas. Ya, ada beberapa posisi dalam skuad yang perlu dibenahi, tetapi secara fisik, selama beberapa bulan terakhir, mereka terlihat jauh di bawah level tim yang kita lihat pada akhir musim lalu.

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“Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, kondisi fisik mereka memang tidak cukup baik dan mereka tidak menjalani pramusim yang cukup baik, atau secara mental mereka tidak lagi merespons arahan manajer. Saya pikir penyebabnya merupakan gabungan keduanya, bergantung pada pemain yang kita bicarakan.”

United menghadapi ujian penting di kompetisi Eropa

Carrick kini menghadapi tugas berat untuk memulihkan kekompakan, kegigihan, dan kemampuan fisik skuadnya yang tercerai-berai. Manchester United akan berusaha keras mengakhiri rentetan hasil buruk saat kembali berlaga di Liga Champions pada Selasa malam. Mereka menjamu klub Italia, Roma, di Old Trafford dalam laga Eropa yang wajib dimenangkan.

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Manchester United kemudian melanjutkan kiprahnya di Liga Primer pada Minggu sore pekan depan dengan menjamu Aston Villa. Carrick tahu ia membutuhkan hasil positif secepatnya untuk menyelamatkan musim buruk mereka dan mengamankan masa depannya dalam jangka panjang.