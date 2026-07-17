Ini bukan pertama kalinya... Badai baru sedang menuju Inggris menjelang laga melawan Prancis

Kondisi cuaca buruk menyebabkan keterlambatan kedatangan tim nasional Inggris ke Miami dalam rangka persiapan menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di ajang Piala Dunia.

Timnas Inggris semula dijadwalkan berangkat dari markas mereka di Kansas City setelah menjalani sesi latihan terakhir pada pagi hari ini, agar tiba sebelum konferensi pers yang akan dihadiri oleh pelatih Thomas Tuchel dan bek John Stones pada pukul 18.30 di Stadion Hard Rock.

Menurut surat kabar Inggris “The Sun”, perkiraan hujan badai disertai kilat di Miami antara pukul 3 hingga 6 sore memaksa tim menunda penerbangannya, sehingga konferensi pers diputuskan ditunda hingga pukul 7.30 malam waktu Miami, atau pukul 12.30 siang waktu Inggris, jika cuaca membaik.

Sedangkan pertandingan besok akan dimulai pada pukul 5 sore waktu Miami, atau pukul 10 malam waktu Inggris, di tengah perkiraan bahwa badai tidak akan mencapai kota tersebut, meskipun ada kemungkinan perubahan kondisi cuaca.

Ini bukan kali pertama Inggris mengalami masalah cuaca di Amerika Utara; pertandingan persahabatan mereka melawan Kosta Rika di Orlando sempat ditunda selama satu jam pada 10 Juni, sebelum akhirnya mereka menang 3-0.

Pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko juga menuai kontroversi luas, setelah diumumkan bahwa jadwalnya dimajukan 8 jam sehingga digelar pada siang hari alih-alih pukul 8 malam karena cuaca buruk di Mexico City, sebelum akhirnya diputuskan untuk dikembalikan ke jadwal semula setelah kedua tim mengajukan protes kepada FIFA, kemudian ditunda satu jam lagi karena badai, dan berakhir dengan kemenangan bersejarah Inggris 3-2.

Timnas Inggris akan kembali ke negaranya pada hari Minggu mendatang setelah menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis.

Di sisi lain, Argentina menghadapi kesulitan serupa, di mana rombongan Lionel Messi dan rekan-rekannya tertahan di Atlanta akibat badai petir, yang berpotensi memengaruhi persiapan mereka menjelang final hari Minggu melawan Spanyol.