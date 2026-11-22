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Ferran Torres mencetak gol penentu di pengujung laga saat Paris Saint-Germain mengalahkan OGC Nice 3-2 untuk meraih kemenangan ke-12 beruntun di semua kompetisi. Seusai pertandingan, sang penyerang menjelaskan mengapa meraih tiga poin tepat setelah jeda internasional lebih penting daripada tampil apik.

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Torres pastikan kemenangan penting PSG di Cote d'Azur

Ferran Torres mencetak gol saat waktu normal tersisa lima menit untuk memastikan kemenangan tandang Paris Saint-Germain 3-2 atas OGC Nice. Hasil itu memperpanjang rentetan kemenangan tim asuhan Luis Enrique menjadi 12 laga di semua kompetisi. Kemenangan tersebut mengakhiri rekor tak terkalahkan Nice di kandang musim ini dan membuat PSG unggul lima poin atas Lille yang berada di posisi kedua klasemen Ligue 1.

Mohamed Amoura membawa Nice unggul pada menit kedelapan meski PSG lebih menguasai permainan, tetapi PSG membalikkan keadaan sebelum turun minum melalui Senny Mayulu dan Desire Doue. Torres kemudian menuntaskan umpan Ousmane Dembele dengan sentuhan cerdik untuk memberi PSG keunggulan dua gol, sebelum Ali Abdi memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu.

Torres tegaskan kemenangan jadi prioritas selepas jeda

Meski Nice mengancam lewat serangan balik dalam babak kedua yang menegangkan, PSG tetap sabar hingga Torres mencetak gol penentu. Seusai peluit akhir, Torres menegaskan bahwa meraih kemenangan dengan susah payah tepat setelah jeda internasional tetap penting untuk menjaga ketenangan di ruang ganti.

"Ini kemenangan yang sangat penting," kata Torres. "Ini bukan penampilan terbaik kami, tetapi pada akhirnya kami mampu bersaing dan meraih tiga poin. Sekarang kami akan fokus pada Liga Champions. Menang selalu penting, terutama setelah jeda internasional, karena itu membuat tim lebih tenang. Pada akhirnya, kami meraih tiga poin, dan itulah prioritas kami."

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Cara PSG mengatasi tekanan di markas Nice

Nice unggul lewat peluang pertama mereka melalui serangan balik yang dituntaskan Amoura, lalu bertahan rapat sepanjang sebagian besar setengah jam pertama. PSG akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-30 ketika Mayulu mengeksekusi penalti setelah Xavier Mandza menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Kurang dari semenit kemudian, Doue menyarangkan bola dari umpan Achraf Hakimi.

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Selepas jeda, Joao Neves mengendalikan tempo di lini tengah dan PSG menekan secara agresif untuk membatasi ancaman Nice terhadap gawang Matvey Safonov. Hakimi gagal memanfaatkan peluang pada menit ke-61 untuk memperbesar keunggulan sebelum Torres mencetak gol yang menjadi pembeda di pengujung laga.

PSG berikutnya fokus ke Liga Champions

Setelah mengamankan tiga poin lewat perjuangan keras dalam laga pertama mereka sejak menang 1-0 atas Troyes dua pekan sebelumnya, Torres dan rekan-rekan setimnya kini dapat mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa.

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Keunggulan lima poin di puncak klasemen Ligue 1 memberi PSG modal kuat saat mereka mengalihkan fokus ke Liga Champions.