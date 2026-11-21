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Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane menegaskan bahwa laga perempat-final Nations League melawan Spanyol mendatang tidak didorong oleh keinginan membalas kekalahan. Sosok legendaris itu tengah mempersiapkan skuadnya untuk dua laga besar melawan juara dunia bertahan setelah pengundian pada Jumat.

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Duel besar di perempat-final

Undian fase gugur UEFA Nations League menghasilkan duel besar: Prancis asuhan Zidane akan menghadapi Spanyol, juara bertahan Eropa dan dunia. Setelah finis sebagai juara grup, Prancis berharap mendapat jalur yang lebih mudah, tetapi justru harus menghadapi lawan yang paling menyulitkan mereka belakangan ini. Pertemuan dua leg itu akan menjadi ujian taktik terbesar bagi Zidane sejak mengambil alih tim nasional. Jadwal pertandingan juga telah dipastikan, dengan leg pertama berlangsung di Valencia pada 25 Maret, disusul leg penentuan di Stade de France tiga hari kemudian.

Riwayat pertemuan menunjukkan tugas berat menanti Prancis, yang kesulitan menghadapi negara tetangganya itu. Spanyol memenangi tiga pertemuan kompetitif terakhir kedua negara, termasuk kemenangan penting 2-1 di semi-final Euro 2024 dan laga sengit yang berakhir 5-4 pada edisi Nations League sebelumnya. Yang paling membekas, kekalahan telak 2-0 di semi-final Piala Dunia musim panas lalu masih membayangi skuad Prancis.

Zidane tepis pembicaraan soal balas dendam di Piala Dunia

Zidane meredam pembicaraan soal misi balas dendam dan segera menepis anggapan bahwa timnya ingin membalas kekalahan sebelumnya. Meski taruhannya jelas besar dan kenangan pahit kekalahan di semi-final Piala Dunia belum lama berlalu, mantan gelandang legendaris yang kini menjadi pelatih itu menegaskan bahwa skuadnya hanya menatap ke depan, bukan terpaku pada kekecewaan masa lalu.

"Kami tahu akan diundi melawan tim kuat. Jadi, lawan kami adalah Spanyol, juara dunia bertahan. Kami mengenal mereka dengan sangat baik, tetapi kami telah mengamati pertandingan-pertandingan terakhir mereka dan akan menganalisis semuanya bersama staf saya. Untuk melangkah jauh dalam sebuah kompetisi, bagaimanapun juga Anda harus menghadapi dan menyingkirkan tim-tim terbaik," kata Zidane, seperti dikutip Foot Mercato.

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"Ini bukan ajang balas dendam atas semi-final Piala Dunia, melainkan kompetisi lain dengan skuad baru. Target kami tetap sama: mencapai Final Four dan menjuarai Nations League."

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Persiapan menuju pertandingan pada Maret

Zidane berpandangan bahwa perkembangan taktik dan perubahan personel yang terus berlangsung dalam skuadnya, ditambah situasi berbeda dalam kompetisi yang sama sekali baru, membuat hasil dan pertemuan sebelumnya tidak relevan bagi kiprah mereka saat ini. Ia menekankan bahwa motivasi psikologis utama timnya adalah kebanggaan besar meraih trofi juara itu sendiri, bukan identitas lawan atau rivalitas masa lalu dengan tim yang akan mereka hadapi.

"Sampai saat itu tiba, kami akan memantau para pemain yang bersama kami pada November lalu maupun pemain lainnya untuk menyusun daftar pemain terbaik bagi tantangan menarik ini. Saya tahu mereka semua punya pertandingan penting bersama klub dan kami baru akan bertemu lagi dalam empat bulan, tetapi saya yakin mereka akan terus mengingat laga besar ini agar siap pada Maret," lanjut pelatih berusia 54 tahun itu.

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Calon lawan di semi-final terungkap

Taruhan di perempat-final semakin besar karena jalur yang mungkin dilalui menuju final. Jika Prancis berhasil melewati tantangan Spanyol, mereka akan menghadapi pemenang perempat-final antara Belanda dan Portugal. Artinya, perjalanan menuju gelar Nations League akan tetap sulit sekalipun mereka sukses pada Maret, dengan sejumlah tim kuat Eropa masih bersaing memperebutkan gelar. Menjelang Maret, dunia sepakbola menantikan adu taktik antara dua negara paling sukses dalam sepakbola era modern.