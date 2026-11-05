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Gelandang Lens, Michael Cuisance, menahan air mata saat meminta rekan-rekan setimnya bertanggung jawab setelah kekalahan memalukan 9-1 dari Como di kandang dalam laga Liga Champions pada Rabu malam. Tim tamu asal Italia asuhan Cesc Fabregas tampil tanpa ampun di Prancis dan mencatatkan kemenangan tandang terbesar dalam sejarah kompetisi era modern.

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Gelandang emosional minta maaf kepada suporter

Cuisance tampak terpukul setelah menyaksikan timnya kebobolan sembilan gol pada matchday keempat ketika Como menyamai torehan Bayern Munich pada 2024 saat menghadapi Dinamo Zagreb sebagai jumlah gol terbanyak dalam satu pertandingan pada era Liga Champions.

Penyerang asal Yunani Tasos Douvikas mencetak hat-trick setelah membuka keunggulan pada menit ketujuh, sementara Nico Paz, yang lahir di Tenerife, mencetak gol ketiga sebelum turun minum dan mengangkat kaus untuk mengenang mendiang penyerang Jesus de Miguel.

Saat berbicara kepada Canal+ dengan mata memerah, Cuisance mengatakan: "Saya kehabisan kata-kata. Tim harus bangkit, kami harus tampil lebih baik. Kami berada di Liga Champions, kami harus menghormati Piala Eropa ini, dan hari ini kami tidak mampu menjalankan tugas, kami tidak cukup bagus. Kami meminta maaf kepada para suporter."

Kekalahan memalukan menuntut evaluasi jujur

Kapten Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, pemain pengganti Mattia Liberali, Martin Baturina, dan Matteo Papaccioli yang berusia 18 tahun, dengan golnya pada masa tambahan waktu disahkan VAR, juga mencetak gol. Ruben Aguilar mencetak gol bagi tuan rumah lewat tendangan voli dari sepak pojok pada menit ke-65. Dengan kemenangan berselisih delapan gol, tim tamu menyamai kemenangan 8-0 yang dicatat Liverpool atas Besiktas dan Real Madrid atas Malmo. Mereka juga menjadi tim pertama yang mencetak sembilan gol di kandang lawan dalam Piala Eropa sejak kemenangan 9-0 Feyenoord di kandang Olympiakos Nicosia pada September 1971.

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Seraya mendesak rekan-rekan setimnya untuk menunjukkan ketangguhan setelah kekalahan telak itu, Cuisance menambahkan: "Kekalahan selalu menyakitkan; sebagai kompetitor, Anda tidak pernah suka kalah, baik dengan selisih kecil maupun besar. Ini bukan kekalahan, melainkan pelajaran. Kami harus belajar dari ini, dan kita akan melihat seperti apa karakter tim ini. Saya pikir kami mampu melakukannya. Saya pernah mengalami hal yang jauh lebih buruk dalam hidup saya. Hari ini harus menjadi pelajaran; kami harus pulang dengan membawa sesuatu yang telah kami pelajari, dan, seperti yang saya katakan, hanya ada satu cara: belajar, bekerja keras, dan setiap orang mengintrospeksi diri."

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Debutan asal Italia terus melesat

Masih berlaga di Serie D, kasta keempat, pada 2018-19, Como telah mengalami transformasi sejak diambil alih pada 2019 oleh perusahaan media Sent Entertainment yang berbasis di London. Perusahaan itu dimiliki oleh miliarder Indonesia Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, yang awalnya merencanakan proyek televisi untuk menayangkan para pemain muda Indonesia.

Setelah mengalahkan RB Leipzig dan Manchester United dengan kekalahan dari Feyenoord di antara kedua kemenangan itu, Como menempati posisi keempat dengan 19 gol dari empat pertandingan, menyamai catatan Queens Park Rangers di Piala UEFA 1976-77. Feyenoord memegang rekor keseluruhan Piala Eropa setelah mengalahkan tim asal Islandia, KR, dengan skor 12-2 pada September 1969.

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Tuan rumah asal Prancis berupaya segera bangkit

Lens kini harus segera menata kembali diri untuk memulihkan harga diri mereka yang terpukul sebelum kembali beraksi di Ligue 1 menjelang jeda internasional November mendatang. Cuisance dan rekan-rekan setimnya menghadapi ujian karakter yang berat saat berusaha membuktikan bahwa mereka telah belajar dari ambruknya pertahanan mereka pada Rabu, sebelum kembali berlaga di kompetisi Eropa pada bulan ini. Sementara itu, Como yang tengah melesat akan berupaya membawa momentum bersejarah mereka di kompetisi Eropa ke Serie A akhir pekan ini.