Mikel Arteta, pelatih Arsenal, semakin khawatir mengenai cedera yang dialami pemain timnya, Bukayo Saka, pada Rabu kemarin.

Bukayo Saka keluar lapangan karena cedera hanya beberapa menit setelah dimulainya pertandingan Arsenal melawan Bayern Munich, pada matchday ketiga fase liga di ajang Liga Champions Eropa, yang berakhir dengan skor imbang 2-2.

Cedera itu menjadi pukulan telak bagi Arsenal, dan kekhawatiran mengenai sifat cederanya pun bertambah setelah Mikel Arteta menyebutnya sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.

Saat meninggalkan lapangan, Saka melakukan percakapan singkat dengan pelatih Mikel Arteta, dan menunjuk ke arah pahanya.

Dalam pernyataannya seusai pertandingan, Arteta mengatakan kepada para jurnalis: "Mereka (tim medis) sedikit khawatir."

Ia menjelaskan menurut surat kabar "The Sun": "Terpaksanya seorang pemain keluar lapangan karena rasa sakit yang sangat parah sama sekali bukan kabar baik, tetapi kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi."

Dalam rekaman eksklusif yang direkam oleh surat kabar tersebut, Saka terlihat berjalan pincang saat meninggalkan Stadion Allianz Arena, dan meskipun ia tampak sedih, ia masih mampu berjalan tanpa menggunakan bantuan apa pun atau kruk.