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Bek tengah Spanyol Aymeric Laporte meminta rekan-rekan setimnya mengevaluasi kekurangan mereka sendiri setelah kalah 2-3 dari Inggris dalam laga UEFA Nations League di Madrid, Minggu. Kekalahan di Metropolitano itu mengakhiri catatan tak terkalahkan juara bertahan Eropa dan dunia tersebut dalam 43 pertandingan pada waktu normal, yang berlangsung sejak Maret 2024.

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Bek serukan evaluasi jujur

Laporte menilai tim tuan rumah terlalu berhati-hati saat menguasai bola. Rangkaian luar biasa mereka tanpa kekalahan dalam waktu normal, dengan mengesampingkan kekalahan adu penalti dari Portugal di final Nations League 2025, akhirnya berakhir. Setelah belajar dari pendekatan hati-hati yang merugikan mereka saat kalah dari Argentina di semifinal Piala Dunia musim panas ini di Atlanta, tim tamu asuhan Thomas Tuchel menyerang tanpa henti sejak peluit awal. Terinspirasi oleh Jude Bellingham, Inggris mendominasi Spanyol yang tampil pasif selama satu jam.

Bek tengah sesalkan kehati-hatian dalam mengalirkan bola ke depan

Setelah menyia-nyiakan beberapa peluang awal, Inggris unggul sesaat sebelum turun minum ketika kapten Harry Kane mencetak gol ke-93-nya untuk tim nasional dari titik penalti menyusul pelanggaran Pau Cubarsi. Ezri Konsa kemudian menyundul bola dari sepak pojok Declan Rice pada menit ke-53, sebelum bek Arsenal Ben White menuntaskan sebuah rangkaian serangan dengan sepakan keras dari sudut sempit empat menit berselang untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Berbicara kepada UEFA setelah peluit akhir, Laporte merefleksikan penampilan timnya yang tidak seperti biasanya, yakni terlalu berhati-hati: "Ini saatnya kami sedikit menganalisis dan mengkritik diri sendiri. Setelah sekian banyak pertandingan tanpa kekalahan, kami harus memulai lagi dari awal. Saya lebih memilih melihat diri kami sendiri daripada membicarakan Inggris karena, sepanjang rangkaian panjang itu, kami bermain dengan pendekatan yang mengambil lebih banyak risiko saat menguasai bola. Pendekatan itu berhasil bagi kami, tetapi saya rasa kami tidak cukup melakukannya malam ini. Dalam sepakbola, ini bukan akhir dari segalanya. Kami sudah lolos, dan kami hanya perlu memulai lagi dari awal."

Kartu merah menjelang akhir pertandingan memicu kebangkitan

Inggris memberi tim tuan rumah peluang untuk bangkit pada menit ke-65 ketika Jarell Quansah kehilangan bola saat menguasainya dan Elliot Anderson diganjar kartu merah langsung karena menarik Lamine Yamal, sehingga Mikel Oyarzabal dapat mengeksekusi penalti yang dihasilkan. Spanyol kemudian bangkit dengan Yamal sebagai penggeraknya dan kembali memangkas ketertinggalan pada menit ke-75 ketika sang pemain sayap mengirim umpan silang yang disambar pemain pengganti Nico Williams. Bola masuk setelah membentur tiang kiri.

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Aksi gemilang Trafford menentukan juara grup

Meski menghadapi gempuran sengit tuan rumah pada akhir pertandingan, kiper Inggris James Trafford membuktikan kelayakannya untuk dimainkan dengan melakukan serangkaian penyelamatan dan blok luar biasa sepanjang 15 menit terakhir demi menjaga kemenangan 3-2. Tim asuhan Tuchel melaju ke perempat-final Nations League pada Maret sebagai juara grup setelah menampilkan performa terbaik selama pelatih asal Jerman itu menjabat, sementara Spanyol lolos sebagai runner-up. Karena itu, Spanyol akan berupaya membangun kembali momentum mereka saat pertandingan fase gugur dua leg dimulai musim semi mendatang.