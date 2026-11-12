Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Carrick dipecat setelah awal musim terburuk dalam empat dekade

Carrick diberhentikan dari jabatannya pada Kamis pagi setelah awal musim yang buruk membuat United berada di peringkat ke-18 Premier League. Mereka hanya memenangi satu dari 10 pertandingan liga pertama, awal musim terburuk mereka dalam empat dekade.

Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub, menghadiri rapat staf senior Ineos di Monaco. Masa depan Carrick diyakini dibahas di sana bersama direktur sepakbola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada. United mencapai kesepakatan prinsip dengan Pochettino pada Rabu, ketika Carrick masih memimpin latihan di Carrington.

Neville sebut United menyaksikan Carrick 'mengundurkan diri di lapangan'

Neville sebelumnya telah menyebut waktu pengambilan keputusan itu "tak berkelas" dalam siniar Stick to Football sebelum pengumuman tersebut, dan ia melontarkan kritik lebih keras setelah keputusan diambil. Berbicara kepada Sky Sports, ia mengatakan: "Saya rasa setelah pertandingan melawan Bournemouth, saat itu saya mengatakan bahwa Manchester United pada dasarnya menyaksikan Michael Carrick mengundurkan diri di lapangan seusai laga, ketika ia berkeliling lapangan dan melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Saya rasa ia memperkirakan keputusan itu akan datang saat itu, tetapi mereka ragu-ragu."

Ia melanjutkan: "Mereka jelas merasa mungkin bisa bertahan hingga jeda internasional dan hasil-hasilnya bisa sedikit membaik, tetapi dua pekan terakhir ini sulit. Keragu-raguan, kurangnya ketegasan, pada dasarnya kepemimpinan yang benar-benar buruk."

Iklan Iklan

'Itu termasuk pemecatan secara tidak langsung'

Neville melontarkan kritik paling keras terhadap para pengambil keputusan yang berada jauh dari Manchester ketika proses itu berlangsung. "Dalam 24-48 jam terakhir, sungguh buruk sekali bagi seorang eksekutif dan pemilik klub berada di Monaco sementara manajer Anda, yang merupakan legenda klub, memimpin latihan di lapangan, dan pada saat yang sama menghubungi Federasi Sepak Bola Amerika Serikat untuk mendekati Mauricio Pochettino," tambahnya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

"Sederhananya, itu menjijikkan. Itu jauh di bawah standar yang Anda harapkan dalam bisnis atau industri mana pun. Itu termasuk pemecatan secara tidak langsung dan Anda bisa dituntut. Kesan yang muncul ketika mereka berada di Monaco sementara tim, staf, dan orang-orang yang menjalankan klub sehari-hari berada di Manchester sungguh tidak baik, dan itu mencerminkan buruknya kepemimpinan. Saya rasa tidak ada seorang pun yang terlihat baik dari semua ini."

Pochettino akan menuntaskan tugas bersama Amerika Serikat lebih dulu

Pochettino diperkirakan belum akan mulai bertugas di Old Trafford hingga pekan depan.

Iklan

Ia akan lebih dulu memimpin Amerika Serikat dalam laga perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti, dengan leg pertama berlangsung di Miami pada Sabtu. Laga kedua di Cincinnati berlangsung Selasa malam pekan depan dan berakhir pada Rabu dini hari waktu Inggris.