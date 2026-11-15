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Erling Haaland mencetak satu gol dan menyumbang satu assist saat Norwegia mengalahkan Wales 3-1 di Oslo untuk menyalip tim asuhan Craig Bellamy di Grup A4. Hasil itu membuat Wales harus menghadapi play-off degradasi pada Maret, sementara Haaland merayakan pencapaian besar bersama tim nasionalnya.

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Haaland antar Norwegia kalahkan Wales di Oslo

Erling Haaland memainkan peran menentukan saat Norwegia meraih kemenangan penting 3-1 atas Wales di Oslo. Hasil itu membalas kekalahan bulan lalu di Cardiff sekaligus membuat tim asuhan Craig Bellamy terpuruk ke dasar Grup A4 UEFA Nations League. Setelah babak pertama tanpa gol ketika Wales menciptakan peluang-peluang yang lebih baik, tuan rumah meningkatkan tekanan seusai jeda.

Antonio Nusa membuka keunggulan pada menit ke-60 sebelum bekerja sama dengan Haaland untuk memberi umpan kepada pemain pengganti Andreas Schjelderup, yang mencetak gol kedua Norwegia. David Brooks sempat memperkecil ketertinggalan lewat penyelesaian cungkilan yang halus, tetapi Haaland memastikan kemenangan melalui titik penalti.

Haaland sebut kemenangan 'sangat besar' setelah gol bersejarah

Kemenangan itu menjadi titik balik penting bagi generasi emas Norwegia setelah menjalani kampanye sulit yang membuat mereka berada di dasar grup sebelum pertandingan dimulai. Bagi Haaland, gol internasionalnya yang ke-66 hanya dalam 60 penampilan semakin mengukuhkan status legendarisnya.

Mengenang kemenangan yang diraih dengan susah payah serta perjalanan tim nasional, Haaland mengungkapkan rasa bangganya yang besar kepada TV2 Norway:

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"Ini benar-benar sangat besar. Kami telah menjalani perjalanan yang luar biasa bersama... Menjadi bagian darinya adalah sesuatu yang sangat istimewa."

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Nusa dan Bellamy menanggapi laga berintensitas tinggi

Antonio Nusa, yang berperan penting dalam kemenangan itu, mengakui Norwegia harus melewati babak pertama yang sulit sebelum menemukan ritme permainan seusai jeda.

"Awal pertandingan terasa sulit bagi kami, saya tidak akan menyangkalnya. Saya merasa kami benar-benar tidak bisa menemukan ritme. Gol pertama membantu, lalu datang gol kedua dan ketiga. Itu sungguh luar biasa," kata Nusa.

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Sementara itu, pelatih Wales Craig Bellamy bangga dengan pendekatan berani timnya di Oslo, meski kelengahan mereka harus dibayar mahal.

"Kami ingin menyerang Norwegia di sini. Kami tidak ingin hanya bertahan. Saya selalu merasa kami mampu bersaing dan ada momen-momen yang sangat bagus dari kami," kata Bellamy kepada BBC Sport. "Hanya saja, umpan terakhir kami terkadang bisa lebih baik... Pada periode tepat setelah jeda, intensitas kami sedikit menurun."

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Play-off degradasi menanti Wales

Kekalahan itu berarti Wales akan finis di dasar Grup A4, apa pun hasil laga terakhir mereka di kandang melawan juara bertahan Portugal pada Selasa. Dengan rekor pertemuan yang lebih buruk dibandingkan Norwegia dan Denmark, tim Bellamy hampir pasti akan menghadapi play-off degradasi ke Liga B pada Maret.

Selain itu, hasil tersebut memastikan Wales tidak akan masuk jajaran unggulan teratas dalam undian kualifikasi Euro 2028.

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Ketika Norwegia merayakan keberhasilan mempertahankan tempat di divisi teratas berkat kecemerlangan Haaland, Wales harus membenahi diri menjelang musim semi yang menantang.