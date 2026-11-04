Menurut penyedia data Opta, Liverpool belum pernah mengalami hal seperti ini di kompetisi Eropa: unggul pada menit selarut itu, tetapi tetap kalah di akhir pertandingan.

Di Istanbul pada Rabu malam, Alexander Isak yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-69 untuk membawa klub papan atas Inggris itu unggul sementara 2-1. Namun, Liverpool gagal mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan keempat dalam empat pertandingan fase liga Liga Champions dan justru pulang tanpa satu poin pun.

Tak lama setelah gol Isak, Archie Brown menyamakan kedudukan untuk Fenerbahce pada menit ke-73. Beberapa saat kemudian, penyerang tengah Vedat Muriqi mencetak gol lewat sundulan untuk memastikan kemenangan 3-2 bagi tim Turki itu. Lini belakang Liverpool tampil sangat ceroboh dalam prosesnya.

Sejauh musim Liga Champions ini, pertahanan The Reds memang jauh dari kata kokoh. Setelah empat pertandingan, mereka sudah kebobolan sepuluh gol. Untuk pertama kalinya dalam sejarah gemilang klub, Liverpool juga kebobolan tiga gol dalam masing-masing dari tiga laga Liga Champions berturut-turut (6-3 di markas LASK, 4-3 melawan Villarreal, 2-3 di markas Fener).

Liverpool FC kalah di markas Fenerbahce meski dua kali unggul

Liverpool, yang tidak menurunkan Florian Wirtz sebagai starter sebelum memasukkannya pada pertengahan babak kedua, lebih dulu unggul lewat Trey Nyoni pada menit ke-25. Bagi pemain jebolan akademi berusia 19 tahun itu, gol tersebut merupakan yang pertama dalam 32 penampilannya bersama The Reds. Nyoni pun menjadi pemain termuda dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol pertamanya di pertandingan kompetisi Eropa.

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Namun, setelah 90 menit, Nyoni dan rekan-rekannya tidak bisa merayakan kemenangan. Mason Greenwood sempat mencetak gol penyama kedudukan 1-1 setelah laga berjalan hampir setengah jam. Bagi Fenerbahce, ini merupakan kemenangan pertama mereka pada musim Liga Champions ini. Tim Turki itu kini mengoleksi lima poin.

Sementara itu, meski kalah, Liverpool dengan sembilan poin masih memiliki peluang bagus untuk finis di delapan besar fase liga. Posisi di delapan besar berarti lolos langsung ke babak 16 besar, sedangkan tim peringkat kesembilan hingga ke-24 harus lebih dulu melewati babak perantara.