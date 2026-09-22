"Sebenarnya hampir di setiap pertandingan kami pernah saling berteriak," ungkap Waldemar Anton baru-baru ini. Namun, itu bukan masalah besar baik baginya maupun Serhou Guirassy, karena keduanya sudah saling mengenal "begitu lama sehingga kami juga bisa saling menyampaikan pendapat di lapangan, meski terkadang mungkin sedikit berlebihan", kata bek Borussia Dortmund itu.

Pada Sabtu malam saat menang 1-0 atas VfB Stuttgart, Anton kembali punya alasan untuk meluapkan kekesalannya kepada Guirassy. Sang penyerang berjalan terlalu lambat saat ditarik keluar pada menit ke-74, sehingga sesuai aturan baru pemain pengganti Fabio Silva harus menunggu 60 detik sebelum diizinkan masuk ke lapangan. BVB bermain dengan kekurangan jumlah pemain dalam waktu singkat itu, dan pelatih Niko Kovac bereaksi dengan sangat kesal terhadap kelambanan Guirassy.

Anton pun bisa tetap fokus pada tugas utamanya. Saat menghadapi mantan klubnya, di mana ia secara tradisional selalu disambut siulan keras fans setiap kali menyentuh bola setelah kepindahannya yang mendadak ke Dortmund dua tahun lalu, pemain 30 tahun itu juga cukup sibuk. Namun sekali lagi, dia dan timnya tidak bisa ditembus.

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Waldemar Anton punya peran besar dalam kebangkitan BVB

Pekerjaan bertahan jelas tidak pernah kurang bagi para pemain belakang Borussia sejak Kovac mengambil alih tim. Namun, sang pelatih kini nyaris menyempurnakan kemampuan itu dalam timnya. Pada musim lalu, BVB sudah mencatat pertahanan terbaik di liga dengan 34 gol kebobolan. Kini setelah empat pertandingan, di mana tim asal Westfalen itu tiga kali mencatat clean sheet, mereka kembali berada di posisi terdepan bersama Bayern Munich dengan hanya dua kali kebobolan.

Jika perkembangan ini dilihat dari performa individu, Anton tanpa diragukan punya kontribusi sangat besar. Setelah musim pertama yang cukup rumit, ketika ia harus absen lebih lama untuk pertama kalinya dalam kariernya akibat dua cedera robek serat otot yang praktis datang beruntun, Anton kini menjelma menjadi "konstanta total" di BVB, seperti yang sudah dikatakan Kovac tentang dirinya beberapa bulan lalu.

Sang pelatih tidak melewatkan satu pun kesempatan untuk memuji anak asuhnya setinggi langit, meski Anton sendiri tidak terlalu menyukai sebutan seperti "bos lini belakang". Terakhir, sebelum laga pembuka Liga Champions melawan Villarreal, Kovac berkata tentang Anton: "Dia adalah seorang pemimpin. Sosok yang berada di depan. Dia berpikir, makan, tidur, minum sepakbola 24/7. Sosok yang mendukung rekan-rekannya, tidak pernah menyerah, dan memberikan segalanya untuk tim - panutan."

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Seberapa sering Waldemar Anton menjadi starter untuk BVB pada 2025/26?

Pada musim lalu Anton sudah menjalani musim yang luar biasa dan tampil lebih stabil secara defensif dibanding rekan duetnya Nico Schlotterbeck, yang seperti tahun ini juga sempat mengalami cedera di awal. "Ironman" (julukan Kovac untuk Anton) melakukan itu dengan reliabilitas dan konsistensi yang sangat tinggi, yang juga tercermin dalam angka-angka murni: Hanya dalam tiga dari 47 pertandingan kompetitif Anton tidak tersedia pada 2025/26. Di liga dan piala, ia memainkan seluruh 35 penampilan secara penuh.

Karena partisipasinya di Piala Dunia bersama Jerman, Anton termasuk pemain Dortmund dengan waktu persiapan paling sedikit sebelum dimulainya musim baru. Namun, pemain yang sudah 15 kali membela tim nasional itu tidak kehilangan banyak hal. Sebaliknya, Anton justru melanjutkan penampilannya dari titik terakhir ia berhenti - dalam performa top absolut.

Hal yang membuat Anton begitu berharga selain ketersediaannya yang konstan adalah: ia memimpin lewat nilai-nilai seperti disiplin, mentalitas, dan daya juang. Anton bermain tanpa banyak gaya, bertahan tanpa kompromi serta tangguh, dan merupakan petarung sejati. Antisipasinya berkembang menjadi salah satu kualitas yang luar biasa. Sejak Mats Hummels, tidak ada lagi pemain BVB yang bertahan ke depan secerdas dan sesukses Anton.

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Waldemar Anton saat ini adalah bek tengah Jerman terbaik

Itu juga tercermin dalam statistik: dalam hal persentase duel, duel udara yang dimenangi, intersepsi, dan sapuan bola, Anton termasuk salah satu pemain terbaik di liga. Ia tak tergantikan bagi stabilitas Dortmund dan karena itu menjadi salah satu wajah kebangkitan di bawah Kovac. Melihat awal musimnya yang kuat dan kondisi yang sedang ia tunjukkan, saat ini tidak ada bek tengah Jerman yang lebih baik daripada Anton.

Karena itu akan terasa janggal jika ia tidak memainkan peran penting dalam awal baru tim nasional. Seperti Kovac, pelatih tim nasional Jürgen Klopp mengusung sepakbola yang mengembangkan kekuatannya dari pertahanan yang sangat kokoh. Anton sangat berpengalaman, berada di level tertinggi secara fisik maupun mental, seorang pengarah kuat di lini pertahanan, dan penopang penting bagi pemain-pemain muda - pada dasarnya semua kualitas yang esensial bagi visi Klopp untuk tim DFB masa depan.

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Peran apa yang akan dimainkan Waldemar Anton di tim DFB di bawah Jürgen Klopp?

Kekurangan Anton di tim nasional dalam jangka panjang mungkin terletak pada kaki kiri yang kuat dan umpan diagonal hebat dalam pembangunan serangan, yang membuat Schlotterbeck sedikit lebih diprediksi. Namun, apakah benar perlu disebutkan bahwa Jonathan Tah dari Bayern tetap menjadi pilihan utama sebagai bek tengah nomor satu?

Yang pasti, dari Anton sendiri tak banyak promosi diri yang bisa diharapkan. "Sangat tenang, sangat rendah hati, sangat membumi," kata Kovac suatu ketika tentang Anton: "Menempatkan ego pribadinya di belakang dan tim di depan - benar-benar luar biasa." Bagaimana situasi persaingan untuk Anton di tim pilihan Jerman akan berkembang, waktu yang akan menjawab. Namun di BVB, pemuncak klasemen liga saat ini, ia jelas tak lagi harus menghadapi itu.

Waldemar Anton: Data performanya bersama BVB