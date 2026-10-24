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Pengatur serangan Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, mendesak rekan-rekan setimnya untuk lebih tajam di depan gawang setelah kemenangan lain di Premier League lepas di Portman Road. Meski mendominasi laga Jumat malam melawan Ipswich Town, tim tamu harus puas bermain imbang 1-1 setelah menyia-nyiakan sejumlah peluang emas.

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Gelandang sesalkan peluang yang terbuang di Suffolk

Gibbs-White yakin kemenangan akan segera datang bagi tim asuhan Oliver Glasner jika mereka mengatasi masalah penyelesaian akhir yang membuat mereka kehilangan dua poin di Suffolk. Neco Williams menyambut umpan silang Daniel Munoz pada menit ke-13 untuk mencetak gol pertamanya sejak April, sebelum umpan balik Nikola Milenkovic yang terlalu pendek pada menit ke-41 memungkinkan Julio Enciso mencetak gol pertamanya untuk Ipswich dengan menaklukkan Matz Sels. Hasil itu mengakhiri rentetan tiga kekalahan dan mengangkat tim tamu melewati Coventry City serta Tottenham ke posisi ke-16.

Sapuan di garis gawang gagalkan tim tamu yang dominan

Nottingham Forest mencatatkan 2,31 gol harapan dari 17 percobaan pada Jumat, sehingga total tembakan mereka di liga menjadi 137, hanya kalah dari Manchester United yang mencatatkan 138. Namun, mereka baru mencetak enam gol, jumlah terendah bersama tim lain, dan kehilangan tujuh poin dari posisi unggul, hanya terpaut satu poin dari total delapan poin sepanjang musim lalu. Gibbs-White, yang kembali bermain, melihat tembakannya ditepis dengan ujung kaki Christian Walton lalu disapu dari garis gawang oleh Leif Davis, yang juga menghalau sepakan Dan Ndoye.

Berbicara kepada Sky Sports mengenai buruknya penyelesaian akhir timnya, Gibbs-White mengatakan: "Ini pertanyaan yang terus kami ajukan kepada diri sendiri dalam latihan. Kami telah menjalani latihan menembak dan jika Anda melihat bagaimana tembakan-tembakan itu masuk kemarin, hasilnya sangat bagus. Namun, itu tidak terjadi dalam pertandingan. Ini menjadi bahan pembicaraan dan situasi ini tidak cukup baik, tetapi saya bangga kepada para pemain karena terus berjuang dan tampil di level tinggi.

"Mentalitas itu sangat penting dan kami sedang melalui fase buruk, tetapi kami harus tetap positif, menjaga kebersamaan, mentalitas, dan performa. Jika kami terus bermain seperti ini, kami tentu harus bisa menang. Pada babak kedua, kami benar-benar dominan dan menurut saya kami seharusnya memenangi pertandingan. Selama kami terus bermain seperti ini, kami tentu harus bisa menang."

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Keputusan kontroversial wasit picu perdebatan

Kontroversi terjadi pada menit ke-48 ketika Issa Diop menjatuhkan James McAtee saat sang gelandang berhasil menerobos pertahanan. Setelah awalnya membiarkan permainan berlanjut, wasit Thomas Bramall memeriksa monitor di tepi lapangan untuk meninjau kemungkinan kartu merah sebelum memberi bek itu kartu kuning. Ia menjelaskan bahwa McAtee "telah mengarahkan bola ke sisi kanan gawang". Berbicara kepada Sky Sports, Glasner menegaskan bahwa pelanggaran itu layak mendapat "kartu merah yang jelas", meski ia "menyukai" keputusan wasit untuk meninjau layar dan mengikuti "prosedur yang benar".

Forest terus menekan pada pengujung pertandingan. Bek Murillo, yang tidak terkawal, menyundul bola melebar, mantan penyerang Ipswich Liam Delap menyundul bola melambung dari jarak sekitar 5,5 meter dan melepaskan tembakan lain yang melebar, sementara sepakan Callum Hudson-Odoi tidak tepat sasaran. Di sisi lain, Jack Clarke melepaskan tembakan melengkung yang melebar bagi tim tuan rumah asuhan Gary O'Neil, yang berada di posisi kesembilan.

Jadwal berat menanti sebelum jeda internasional

Meski satu poin pada Jumat mengangkat Forest keluar dari zona degradasi dengan koleksi enam poin, hasil pertandingan lain pada akhir pekan bisa segera menyeret mereka kembali ke tiga posisi terbawah saat mereka mengejar kemenangan kedua di liga di bawah Glasner. Tim asal East Midlands itu akan bertandang ke Brentford akhir pekan depan dengan harapan akhirnya dapat mengubah banyaknya tembakan mereka menjadi gol. Mereka kemudian menjamu Manchester City pada 7 November sebelum jeda internasional mendatang.