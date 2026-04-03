Pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, akan mencatatkan prestasi bersejarah saat menghadapi Al-Najma dalam laga Liga Roshen Saudi.

Ronaldo diperkirakan akan memimpin susunan pemain Al-Nassr saat menjamu Al-Najma, hari ini Jumat, di Stadion Al-Awal Park, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut akan menjadi pertandingan ke-100 yang diikuti bintang Portugal itu bersama Al-Nassr di Liga Roshen, sejak bergabung dengan klub tersebut pada Januari 2023, melalui transfer bebas, setelah kontraknya dengan Manchester United diputus.

Sejak saat itu, Ronaldo telah tampil dalam 99 pertandingan bersama Al-Nassr di Liga Roshen, di mana ia berhasil mencetak 95 gol dan memberikan 18 assist.

Al-Nassr akan menjadi klub ketiga di mana "Roket Madeira" bermain dalam 100 pertandingan atau lebih di liga, setelah sebelumnya tampil dalam 292 pertandingan bersama Real Madrid di La Liga, dan 236 pertandingan bersama Manchester United di Premier League.

Ronaldo bermimpi agar Liga Saudi menjadi liga ketiga di mana ia mencetak 100 gol atau lebih, setelah sebelumnya mencetak 311 gol di Liga Spanyol dan 103 gol di Liga Inggris.