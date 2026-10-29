Menurut laporan itu, pemain asal Norwegia tersebut dan Bayern Munich beberapa kali menjalin kontak dalam beberapa tahun terakhir. Namun, seperti diketahui, transfer itu tak pernah terwujud. Pada 2014, saat masih berusia 15 tahun dan dianggap sebagai talenta istimewa, Ödegaard disebut telah beberapa kali mengikuti latihan uji coba bersama tim utama Bayern Munich. Saat itu, tim asal Munich tersebut dilatih Pep Guardiola. Namun, gelandang tengah itu akhirnya memilih bergabung dengan Real Madrid, bukan Bayern Munich.

Lebih dari satu dekade kemudian, Ödegaard, yang kini bermain untuk Arsenal, termasuk salah satu pemain terbaik di posisinya. Karena itu, rumor mengenai kemungkinan kepergiannya terus bermunculan. Para petinggi Arsenal pun menyadari hal tersebut.

Peluang Bayern Rekrut Ödegaard? Arsenal Kabarnya Ingin Segera Perpanjang Kontraknya

Klub asal London itu disebut sudah berupaya memperpanjang kontrak pemain berusia 27 tahun tersebut melampaui 2028. Kabarnya, Arsenal sangat ingin menghindari situasi ketika kapten mereka memasuki tahun terakhir kontraknya. Menurut Sky , pembicaraan informal awal mengenai perpanjangan kontrak sudah berlangsung.

Jika kesepakatan tak tercapai, The Gunners bisa mempertimbangkan untuk menjualnya pada musim panas. Menurut laporan tersebut, beberapa klub top Eropa sudah mengajukan pertanyaan mengenai ketersediaannya. Dengan demikian, kemungkinan kepergiannya setidaknya menjadi bahan pembahasan, meski Arsenal ingin mempertahankan pemain andalan mereka itu.

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Sementara itu, Bayern Munich saat ini tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini tengah. Dengan pemain seperti Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Ismael Saibari, dan Lennart Karl, mereka memiliki banyak pilihan berkualitas di posisi tersebut. Karena itu, merekrut Ödegaard disebut tidak masuk daftar prioritas. Di sisi lain, sang pemain bisa "membayangkan dengan baik" kemungkinan pindah ke Munich pada masa mendatang.

Ödegaard bergabung dengan Arsenal pada 2021, awalnya dengan status pinjaman, sebelum klub asal London itu merekrutnya secara permanen dengan biaya sekitar 35 juta euro. Di bawah asuhan Mikel Arteta, ia dengan cepat berkembang menjadi pemain kunci The Gunners dan kemudian dipercaya menjadi kapten. Musim lalu, ia membawa Arsenal meraih gelar Liga Primer pertama mereka sejak musim legendaris "Invincibles" pada 2003/04. Dalam 248 pertandingan resmi bersama Arsenal sejauh ini, Ödegaard mencatatkan 46 gol dan 47 assist.