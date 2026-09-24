"Akan tetap menjadi kesalahpahaman selama 100 tahun lagi bahwa penonton berharap bola dibuang ke luar lapangan," kata Klopp kepada RTL. Latar belakangnya: penyerang tengah Belanda Brian Brobbey terjatuh karena mengalami masalah, tetapi tim Jerman tetap melanjutkan permainan dan, meski Oranje kalah jumlah, tidak memilih membuang bola ke luar lapangan. Pada akhir rangkaian situasi itu, gol pembuka 1-0 oleh Felix Nmecha pada menit ke-32 pun tercipta.

"Para pemain memang pada dasarnya diarahkan untuk tetap bermain," jelas Klopp, bahwa sama sekali bukan kurangnya fair play ketika kaptennya Joshua Kimmich dkk. terus melanjutkan permainan secara konsisten. Pelatih baru Belanda, Xavi, di sisi lain melihat kasus itu sebagai "campuran" antara kecerdikan dan kurangnya fair play dari tim DFB.

Ia juga menyinggung sang pengadil lapangan, kompatriotnya dari Spanyol Alejandro Jose Hernandez Hernandez: "Wasit sudah menaruh peluit di mulutnya dan beberapa pemain kami karena itu berhenti bermain," kritik Xavi, tetapi pada saat yang sama menegaskan: "Itu juga bukan hal besar."

Mantan pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart memandang kasus itu dengan lebih keras dan menyebut keputusan Jerman untuk terus bermain kepada stasiun TV NOS sebagai "tidak sportif". Kimmich, sebaliknya, menilainya dengan tenang: "Kami sepenuhnya benar untuk terus bermain." Kemungkinan menghentikan pertandingan adalah tugas wasit, kata bintang Bayern itu, "dan saya tidak mendengar peluit."

Tuduhan kapten Oranje Virgil van Dijk bahwa keputusan tim Jerman untuk terus bermain adalah sebuah aib dibalas Kimmich dengan tegas: "Saya rasa itu bukan jawaban yang reflektif darinya."

Tim DFB: bagaimana kondisi Kai Havertz dan Jamal Musiala?

Sesaat sebelum gol pembuka Nmecha, Klopp harus menarik keluar lebih awal Kai Havertz, yang merasakan nyeri di bagian belakang paha, seorang pemain penting. Jamal Musiala, yang sebenarnya seharusnya masuk starting XI, bahkan sama sekali tidak bisa bermain setelah mengalami masalah otot saat pemanasan: "Mereka berdua sedang menjalani MRI, saya harap malam ini kami masih mendapatkan diagnosis," kata pelatih baru timnas Jerman itu setelah laga usai mengenai dua pemain yang cedera tersebut, dan ia tidak yakin bisa kembali mengandalkan keduanya dalam pertandingan berikutnya melawan Yunani pada hari Minggu: "Saya harap tidak ada yang serius. Untuk kami mereka kemungkinan absen, tetapi semoga setelah itu mereka cepat bisa bermain lagi."

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Keunggulan tipis Jerman bertahan hingga menjelang akhir, tetapi pada masa injury time Belanda akhirnya tetap mendapatkan gol penyeimbang yang pantas lewat Cody Gakpo. Ruben van Bommel yang masuk sebagai pemain pengganti, putra mantan bintang Bayern Mark van Bommel, memberikan assist indah dengan umpan trivela yang luar biasa. "Saya bertanya kepada van Bommel kecil itu, dari mana dia mendapatkan itu," ungkap Klopp sambil bercanda ke arah sang ayah: "Bukan dari ayahnya, trivela itu pasti dari ibunya."

Mengapa gol Belanda dari Virgil van Dijk dianulir?

Sementara itu, selain gol pembuka tim DFB, satu lagi momen terutama memicu kontroversi: setelah hampir seperempat jam laga berjalan, pemimpin lini belakang van Dijk sempat membawa Belanda unggul lewat sundulan dari sepak pojok. Namun gol itu dianulir setelah intervensi VAR, karena penyerang Oranje Brobbey dari sudut pandang wasit dianggap secara melanggar menghalangi kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen untuk keluar di area lima meter - sebuah keputusan yang keras.

"Itu benar-benar aib," sembur van der Vaart. "Itu luar biasa," karena Brobbey "hampir tidak melakukan apa pun. Tentu saja Anda boleh bersentuhan. Kiper tidak boleh melakukan sesukanya. Itu benar-benar penampilan kiper yang sangat lemah," kata van der Vaart. Klopp punya pandangan lain dan merujuk pada kekokohan luar biasa Brobbey: "Dia itu nyaris persegi dan Marc tidak punya peluang untuk bisa melewatinya. Itu sepak pojok yang bagus, tetapi itu pelanggaran. Sekarang memang harus ditiup seperti itu," kata Klopp, merujuk pada fakta bahwa para kiper juga baru-baru ini kembali mendapat perlindungan lebih kuat di area lima meter pada Piala Dunia.

Untuk penilaian dari sisi olahraga atas laga perdana di bawah Klopp, bek tengah Jonathan Tah berkata: "Tentu kami ingin menang, ada peluang di kedua sisi. Tetapi kalau Anda unggul 1-0, Anda juga ingin menuntaskannya. Kami membuat langkah pertama yang bagus, pertandingan ini sangat intens. Tidak semuanya sempurna, tetapi itu memang bukan poin utamanya. Kami ingin mulai menampilkan wajah yang berbeda di lapangan. Dan itu adalah langkah pertama ke arah sana hari ini." Tah juga memberi pujian khusus kepada bek kanan SC Freiburg Philipp Treu, yang menjalani debutnya di timnas: "Saya ingin menyoroti Pippo. Cara dia naik-turun menyusuri sisi lapangan itu luar biasa. Benar-benar top untuk laga internasional pertamanya," ujar Tah.

Pada hari Minggu, Jerman akan menghadapi Yunani pada matchday kedua musim Nations League 2026/27, dan di Augsburg Klopp akan menjalani debut kandangnya di bangku pelatih tim nasional. "Fokusnya memang sangat pada pertahanan dan pressing, bagaimana kami ingin menekan lawan," kata Kimmich tentang sesi-sesi latihan pertama di bawah Klopp. "Ini memang soal menemukan struktur dasar tertentu saat tanpa bola. Itu kemudian menjadi basis agar kami juga bisa berkembang saat menguasai bola."