"Akan tetap jadi kesalahpahaman selama 100 tahun bahwa penonton berharap bola dimainkan keluar lapangan," kata Klopp kepada RTL. Latar belakangnya: penyerang tengah Belanda Brian Brobbey terjatuh karena mengalami gangguan, tetapi tim Jerman tetap melanjutkan permainan dan, meski Oranje kalah jumlah, memilih untuk tidak memainkan bola keluar lapangan. Pada akhir rangkaian situasi itu, Felix Nmecha mencetak gol pembuka 1-0 pada menit ke-32.

"Para pemain memang pada dasarnya diarahkan untuk terus bermain," jelas Klopp, bahwa sama sekali bukan kurangnya fair play ketika kaptennya Joshua Kimmich dkk. terus melanjutkan permainan dengan konsisten. Sementara itu, koleganya, Bondscoach baru Xavi, melihat kasus tersebut sebagai "campuran" antara kecerdikan dan kurangnya fair play dari tim DFB.

Ia juga menyinggung wasit, kompatriotnya dari Spanyol Alejandro Jose Hernandez Hernandez: "Wasit sudah menaruh peluit di mulutnya dan beberapa pemain kami karena itu berhenti bermain," kritik Xavi, tetapi pada saat yang sama menegaskan: "Itu juga bukan perkara besar."

Mantan pemain tim nasional Belanda Rafael van der Vaart memandang perkara itu dengan lebih drastis dan menyebut keputusan Jerman untuk terus bermain kepada stasiun TV NOS sebagai "tidak sportif". Kimmich, di sisi lain, menanggapinya dengan tenang: "Kami sepenuhnya benar untuk terus bermain." Menghentikan pertandingan, bila memang perlu, adalah tugas wasit, kata bintang Bayern itu, "dan saya tidak mendengar peluit."

Menanggapi tudingan kapten Oranje bahwa permainan Jerman yang terus berjalan adalah sebuah aib, Kimmich membalas dengan tegas: "Menurut saya, itu bukan jawaban yang reflektif darinya."

Tim DFB: Bagaimana kondisi Kai Havertz dan Jamal Musiala?

Sesaat sebelum gol pembuka Nmecha, Klopp harus menarik keluar lebih awal Kai Havertz, yang bagian belakang pahanya terasa tertarik, seorang pemain penting. Jamal Musiala, yang sebenarnya dijadwalkan tampil di susunan starter, bahkan sama sekali tidak bisa bermain setelah mengalami masalah otot saat pemanasan: "Mereka berdua sedang menjalani MRI, saya harap malam ini kami masih mendapat diagnosis," kata pelatih tim nasional baru itu setelah laga berakhir mengenai dua pemain yang cedera tersebut dan ia tidak yakin bisa kembali mengandalkan keduanya pada pertandingan berikutnya melawan Yunani pada Minggu: "Saya harap tidak ada yang serius. Untuk kami mereka kemungkinan absen, tetapi semoga setelah itu mereka cepat bisa dimainkan lagi."

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Keunggulan tipis Jerman bertahan hingga menjelang akhir, tetapi pada masa injury time Belanda akhirnya mendapatkan gol penyeimbang yang pantas melalui Cody Gakpo. Pemain pengganti Ruben van Bommel, putra mantan bintang Bayern Mark van Bommel, memberi assist indah lewat umpan luar kaki yang luar biasa. "Saya bertanya kepada van Bommel kecil dari mana dia mendapatkan itu," ungkap Klopp sambil berkelakar ke arah sang ayah: "Bukan dari ayahnya, luar kaki itu pasti dari ibunya."

Mengapa gol Belanda dari Virgil van Dijk dianulir?

Selain gol pembuka tim DFB, ada satu momen lain yang terutama memicu kontroversi: setelah hampir seperempat jam pertandingan berjalan, pemimpin lini belakang van Dijk sempat membawa Belanda unggul lewat sundulan hasil sepak pojok. Namun gol itu dianulir setelah intervensi VAR karena penyerang Oranje Brobbey, menurut pandangan wasit, secara tidak sah menghalangi kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen untuk keluar di area lima meter - sebuah keputusan yang keras.

"Itu benar-benar sebuah aib," semprot van der Vaart. "Itu luar biasa," karena Brobbey "nyaris tidak melakukan apa pun. Tentu orang boleh saling bersentuhan. Kiper tidak boleh melakukan semaunya. Itu hanyalah performa kiper yang sangat lemah," ujar van der Vaart. Klopp punya pandangan berbeda dan menunjuk pada ketangguhan fisik Brobbey yang luar biasa: "Dia itu nyaris persegi dan Marc tidak punya peluang untuk bisa melewatinya. Itu sepak pojok yang bagus, tetapi itu pelanggaran. Sekarang memang seperti itu harus ditiup," kata Klopp, merujuk pada fakta bahwa para penjaga gawang juga belum lama ini kembali mendapat perlindungan lebih kuat di area lima meter saat Piala Dunia.

Terkait penilaian secara olahraga terhadap debut Klopp, bek tengah Jonathan Tah mengatakan: "Tentu kami ingin menang, ada peluang di kedua sisi. Tetapi kalau Anda unggul 1-0, Anda juga ingin menuntaskannya. Kami mengambil langkah pertama yang bagus, pertandingan ini sangat intens. Tidak semuanya sempurna, tetapi itu memang bukan intinya. Kami ingin mulai menampilkan wajah yang berbeda di lapangan. Dan hari ini adalah langkah pertama ke arah sana." Tah juga memberikan pujian khusus kepada bek kanan SC Freiburg Philipp Treu, yang menjalani debutnya bersama tim nasional: "Saya ingin menyoroti Pippo. Cara dia naik-turun di sisi lapangan itu luar biasa. Benar-benar top untuk laga internasional pertamanya," kata Tah.

Pada Minggu, Jerman akan menghadapi Yunani pada matchday kedua musim Nations League 2026/27, dan di Augsburg Klopp akan menjalani debut kandangnya di bangku pelatih tim nasional. "Fokusnya memang sangat pada pertahanan dan pressing, bagaimana kami ingin menekan lawan," kata Kimmich tentang sesi latihan pertama di bawah Klopp. "Yang dibahas adalah menemukan struktur dasar tertentu saat tidak menguasai bola. Itulah basis agar kami juga bisa berkembang saat menguasai bola."