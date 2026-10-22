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Sensasi remaja Barcelona, Xavi Espart, memanaskan suasana jelang El Clasico yang sangat dinantikan pada Minggu. Ia menegaskan raksasa Catalunya itu siap menghadapi duel fisik melawan Real Madrid. Meski kecewa atas hasil buruk baru-baru ini di Liga Champions, pemain muda serbabisa tersebut bersikeras timnya akan mengerahkan segalanya di lapangan Camp Nou.

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Kiprah Espart melesat dan gol perdananya di Eropa

Espart tengah menikmati perkembangan pesat dalam kariernya meski klubnya baru saja mengalami kemunduran di kompetisi Eropa. Bek Barcelona itu mencetak gol pertamanya di Liga Champions saat kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Parc des Princes.

Berbicara kepada TNT Sports seusai pertandingan, pemain remaja itu mengenang periode yang terasa begitu cepat sejak menembus skuad senior. Golnya di ibu kota Prancis membuat koleksi golnya bersama tim senior menjadi dua, sekaligus semakin menegaskan pengaruhnya yang terus tumbuh di bawah asuhan Hansi Flick.

Kini, perhatiannya langsung beralih kembali ke kompetisi domestik. Barcelona menghadapi Real Madrid pada Minggu dalam laga penting La Liga, dan Espart sangat menyadari besarnya taruhan dalam persaingan gelar.

Menapaki jalan sendiri di tengah perbandingan dengan Lahm

Getty Images





Flick baru-baru ini membandingkan Espart dengan ikon Jerman Philipp Lahm, dengan menyoroti fleksibilitas taktik dan kecerdasan pemain muda tersebut. Meski menghargai pujian dari pelatihnya, Espart tetap bertekad membangun kiprahnya sendiri yang berbeda di Catalunya.

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“Merupakan kehormatan dibandingkan dengan Philipp Lahm, tetapi saya berusaha menapaki jalan karier saya sendiri,” jelas Espart. “Dia pemain legendaris; saya senang Flick membandingkan saya dengannya.”

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Menjelaskan kemampuannya bermain di berbagai posisi, ia mengatakan: “Saya juga bisa bermain sebagai bek kiri, bek kanan, dan di lini tengah. Saya bek sayap yang cenderung bergerak ke tengah.

“Tergantung pertandingannya, saya bisa bermain di kiri, di kanan, atau lebih ke tengah. Saya bek sayap yang cenderung bergerak ke tengah. Tentu saja saya senang dibandingkan dengannya karena dia pemain legendaris, dan saya sangat senang (Flick) mengatakan itu.”

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Mimpi di Liga Champions dan tantangan El Clasico

Meski kecewa dengan hasil yang diraih timnya di Paris, lulusan akademi itu menyadari betapa berartinya mencetak gol di kompetisi terbesar Eropa. Gol tersebut menjadi langkah maju yang penting dalam musim yang dengan cepat menjadi titik terobosannya.

“Semuanya terjadi begitu cepat. Saya melakukan umpan satu-dua dan, ketika melihat ada peluang, saya tidak berpikir dua kali,” kenangnya tentang golnya ke gawang PSG. “Di stadion ini, melawan PSG di Liga Champions, ini pertandingan impian setiap anak laki-laki. Gol pertama saya di Liga Champions, dua gol untuk tim utama. Saya sangat senang, rasanya gila.”

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Namun, perayaan harus ditunda karena rivalitas di kompetisi domestik kini menjadi prioritas. Menjelang laga di Camp Nou, Espart melontarkan peringatan tegas kepada Real Madrid: “Ini akan menjadi perang. Kami akan mengerahkan segalanya; kami harus memberikan 100 persen dan kami punya kesempatan untuk meraih lebih banyak poin daripada mereka. Kami akan berjuang sampai akhir.”

Taruhan besar di Camp Nou





Getty Images





El Clasico pada Minggu memberi Barcelona kesempatan penting untuk semakin memperkuat posisi dalam persaingan gelar La Liga. Meraih poin saat menjamu Real Madrid akan menjadi dorongan moral besar setelah kekalahan dari PSG.

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Bagi Espart, pertandingan ini menjadi panggung besar lainnya untuk menunjukkan kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi. Baik dimainkan di sisi lapangan maupun bergerak ke lini tengah, pemain remaja itu tentu ingin membuktikan ucapannya dan membantu tim asuhan Flick meraih kemenangan penting atas rival terberat mereka.