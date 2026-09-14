Dalam pernyataan yang menyulut lebih awal perlombaan menuju Ballon d'Or 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal menempatkan dirinya di jantung persaingan, dengan menganggap bahwa apa yang ia raih musim ini menjadikannya paling berhak menyandang gelar penghargaan paling bergengsi di dunia sepak bola, bahkan mengungguli rival langsungnya Kylian Mbappe.

Pernyataan Yamal itu muncul dalam sebuah wawancara khusus dengan legenda Jorge Valdano dalam program "Universo Valdano", di mana ia berbicara dengan kepercayaan diri yang mencolok tentang haknya atas penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Kepada siapa aku akan memberikannya? Kepada pemain terbaik di dunia. Aku rasa mungkin ada dua di antara kami yang merupakan yang terbaik di dunia, dan tahun ini aku layak mendapatkannya atas apa yang telah aku raih. Bagiku, aku dan Mbappe adalah yang terbaik di dunia, dan itu sepenuhnya jelas, setiap orang yang menonton pertandingan mengetahui hal itu".

Obsesi Ballon d'Or dan kesepakatan bulat di dalam Barcelona

Jurnalis Spanyol ternama Anton Meana menilai bahwa Lamine Yamal memperlakukan penghargaan itu sebagai target pribadi yang terang-terangan, berbeda dengan para legenda yang mendahuluinya di klub Catalan tersebut.

Meana mengatakan, dalam program terkenal "Carrusel Deportivo" di radio Cadena SER: "Lamine Yamal bermain demi Ballon d'Or, bahkan beberapa hari lalu klub belum mengambil sikap resmi terkait pencalonannya, dan kini hal itu telah menjadi kesepakatan bulat: pelatih, presiden, direktur olahraga".

Ia melanjutkan: "Semua orang mengatakan bahwa Lamine Yamal layak mendapatkannya, dan Lamine sendiri menyatakannya secara terbuka, ia melakukannya di konferensi pers sebelum pertandingan Liga Champions dan dalam program Valdano karena ia ingin memainkan permainan ini".

Ia menambahkan: "Messi tidak bermain untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or; ia justru bermain untuk memenangkan gelar, tetapi Lamine memikirkan Ballon d'Or sepanjang waktu, itu seperti sebuah obsesi baginya, ia ingin memenangkannya, ia masih muda, tetapi ia ingin memenangkannya sekarang, dan jika mungkin musim ini".

"Ketidakadilan yang lebih besar dari Afrika Selatan 2010"

Meana bersandar dalam argumen tegasnya pada sebuah perbandingan historis yang menarik, dengan mengenang apa yang terjadi di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, di mana Argentina yang dipimpin Messi tersingkir dengan skor 4-0 tanpa balas oleh Jerman di perempat final, sementara timnas Spanyol menyandang gelar juara berkat gol bersejarah Andres Iniesta di final, namun meski demikian Ballon d'Or saat itu jatuh ke tangan Messi, dan Iniesta serta Xavi menempati posisi kedua dan ketiga.

Dalam konteks ini Meana mengatakan: "Aku sadar bahwa bukan Lamine Yamal yang akan berpartisipasi di Euro 2024, tetapi aku rasa kehilangan Ballon d'Or tahun ini akan lebih tidak adil daripada kehilangannya di Afrika Selatan 2010".

Ia menjadikan sebagai dasar keunggulan langsung Yamal atas Mbappe musim ini, bukan hanya di level klub dengan meraih gelar Liga Spanyol tempat Mbappe bermain, tetapi juga di level internasional, setelah ia membawa Spanyol memenangkan Piala Dunia menyusul tersingkirnya Prancis yang dipimpin Mbappe di semifinal.

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Gelar-gelar menentukan pertarungan Lamal dan Mbappe

Analis Luis Flaquer sependapat dengannya, dengan menegaskan bahwa kriteria gelar kolektif akan menentukan persaingan tersebut, dengan mengatakan: "Jika persaingan terbatas antara Lamine dan Mbappe, maka aku rasa masalahnya sudah pasti, karena gelar tim adalah penentunya, dan itu merupakan salah satu syarat untuk memenangkan Ballon d'Or".

Ia meneruskan: "Dari segi bakat, mungkin ada perbedaan, karena seperti yang dikatakan Lamine, keduanya adalah pemain terbaik di dunia. Namun dari segi gelar tim, Lamine mengungguli Mbappe di liga dan juga di Piala Dunia, di mana Lamine mendominasi Mbappe dan memenangkan turnamen".

Strategi Barcelona di balik layar

Di sisi lain, jurnalis Jordi Marti mengungkap adanya strategi terpadu di dalam klub Barcelona untuk mendukung pencalonan permatanya, dengan menjelaskan bahwa hal itu melampaui penampilan di lapangan.

Marti mengatakan: "Aku rasa adalah hal yang baik jika Barcelona mendukung seorang pemain, dan keberadaan sekian banyak pemenang Piala Dunia akan berkontribusi menyatukan suara, aku meyakini pentingnya penampilan di atas lapangan, tetapi kita juga tahu bahwa politik dan kesepakatan yang dijalin di balik layar dalam sepuluh hari yang mendahului acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or memiliki peran yang sangat penting. Klub harus bekerja sebagai satu kesatuan".

Ia menambahkan: "Ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini; kita harus menghargai kelayakan Lamine dan penampilannya serta keberhasilannya dan perkembangannya, karena Lamine bukan sekadar bakat, ia juga memiliki kematangan, kecerdasan, keseimbangan, tanggung jawab, komitmen, dan sifat-sifat lain yang menambah bakatnya, dan masuk akal, bagi merek dagang Lamine, dan juga bagi Barcelona, bahwa potensi kemenangan Ballon d'Or menjadi strategi utama bagi klub".