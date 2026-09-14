"Ini akan menjadi ketidakadilan yang lebih besar dari 2010": Barcelona serukan mobilisasi umum demi Ballon d'Or

Dalam pernyataan yang menyulut lebih awal perebutan Ballon d'Or 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal menempatkan dirinya di jantung persaingan, menganggap bahwa apa yang telah ia capai musim ini menjadikannya yang paling berhak meraih penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola, bahkan mengungguli rival langsungnya, Kylian Mbappe.

Pernyataan Yamal itu muncul dalam wawancara khusus dengan legenda Jorge Valdano di program "Universo Valdano", di mana ia berbicara dengan keyakinan mencolok soal kelayakannya atas penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Kepada siapa aku akan memberikannya? Kepada pemain terbaik di dunia. Aku pikir mungkin ada dua orang di antara kami yang merupakan yang terbaik di dunia, dan tahun ini aku layak mendapatkannya atas apa yang telah kucapai. Bagiku, aku dan Mbappe adalah yang terbaik di dunia, dan itu benar-benar jelas, siapa pun yang menonton pertandingan tahu hal itu."

Obsesi Ballon d'Or dan Konsensus di Dalam Barcelona

Jurnalis Spanyol ternama Anton Meana berpendapat bahwa Lamine Yamal memperlakukan penghargaan ini sebagai target pribadi yang dinyatakan secara terbuka, berbeda dengan para legenda yang mendahuluinya di klub Catalan tersebut.

Meana berkata dalam program "Carrusel Deportivo" yang terkenal di radio Cadena SER: "Lamine Yamal bermain demi Ballon d'Or, bahkan beberapa hari lalu klub belum mengambil sikap resmi soal pencalonannya, dan sekarang hal itu telah menjadi konsensus, pelatih, presiden, direktur olahraga."

Ia melanjutkan: "Semua orang mengatakan bahwa Lamine Yamal layak mendapatkannya, dan Lamine sendiri menyatakannya secara terbuka, ia melakukannya dalam konferensi pers sebelum laga Liga Champions dan dalam program Valdano karena ia ingin memainkan permainan ini."

Ia menambahkan: "Messi tidak bermain untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or; ia justru bermain untuk memenangkan gelar, tetapi Lamine memikirkan Ballon d'Or sepanjang waktu, itu seperti obsesi baginya, ia ingin memenangkannya, ia masih muda, tetapi ia ingin memenangkannya sekarang, dan jika memungkinkan pada musim ini."

"Ketidakadilan Lebih Besar daripada Afrika Selatan 2010"

Meana mendasarkan argumen tegasnya pada perbandingan historis yang menarik, dengan mengingat kembali apa yang terjadi di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, di mana Argentina yang dipimpin Messi tersingkir dengan kekalahan empat gol tanpa balas dari Jerman di perempat final, sementara timnas Spanyol dinobatkan sebagai juara lewat gol bersejarah Andres Iniesta di final. Kendati demikian, Ballon d'Or saat itu justru jatuh ke tangan Messi, sedangkan Iniesta dan Xavi menempati posisi kedua dan ketiga.

Dalam konteks ini, Meana berkata: "Aku sadar bahwa saat itu belum ada Lamine Yamal yang akan tampil di Euro 2024, tetapi aku pikir kehilangan Ballon d'Or tahun ini akan jauh lebih tidak adil daripada kehilangannya di Afrika Selatan 2010."

Ia membuktikan keunggulan langsung Yamal atas Mbappe musim ini, tidak hanya di level klub dengan meraih gelar La Liga tempat Mbappe bermain, tetapi juga di level internasional, setelah ia membawa Spanyol memenangkan Piala Dunia menyusul tersingkirnya Prancis yang dipimpin Mbappe di semifinal.

Gelar Menentukan Pertarungan Lamine dan Mbappe

Analis Luis Flaquer sependapat dengannya, dengan menegaskan bahwa kriteria gelar kolektif akan menentukan pertarungan ini, seraya berkata: "Jika persaingan terbatas antara Lamine dan Mbappe, maka aku pikir hal itu sudah pasti, karena gelar tim adalah penentunya, dan itu merupakan salah satu syarat untuk memenangkan Ballon d'Or."

Ia melanjutkan: "Dari segi bakat, mungkin ada selisih, sebab seperti kata Lamine, keduanya adalah pemain terbaik di dunia. Namun dari segi gelar tim, Lamine mengungguli Mbappe di liga dan juga di Piala Dunia, di mana Lamine mendominasi Mbappe dan memenangkan turnamen tersebut."

Strategi Barcelona di Balik Layar

Di sisi lain, jurnalis Jordi Marti mengungkap adanya strategi menyeluruh di dalam klub Barcelona untuk mendukung pencalonan permatanya, seraya menjelaskan bahwa hal itu melampaui penampilan di lapangan.

Marti berkata: "Aku pikir bagus bahwa Barcelona mendukung seorang pemain, dan keberadaan sejumlah besar juara Piala Dunia ini akan berkontribusi menyatukan suara. Aku percaya pada pentingnya penampilan di atas lapangan, tetapi kita juga tahu bahwa politik dan kesepakatan yang dibuat di balik layar dalam sepuluh hari yang mendahului acara penghargaan Ballon d'Or memiliki peran yang sangat penting. Klub harus bekerja sebagai satu kesatuan."

Ia menambahkan: "Ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini; kita harus menghargai kelayakan Lamine, penampilannya, keberhasilannya, dan perkembangannya, karena Lamine bukan sekadar bakat, melainkan ia memiliki kematangan, kecerdasan, ketenangan, tanggung jawab, komitmen, dan sifat-sifat lain yang menambah bakatnya. Dan masuk akal, bagi merek dagang Lamine, begitu pula bagi Barcelona, bahwa kemungkinan kemenangan Ballon d'Or menjadi strategi utama bagi klub."