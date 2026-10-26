“Ini akan menjadi bencana!” Ashley Young beri peringatan blak-blakan kepada Manchester United soal Antonio Conte

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Mantan bek Manchester United Ashley Young memperingatkan mantan klubnya bahwa penunjukan Antonio Conte sebagai pelatih kepala bisa berujung pada bencana besar. Pelatih asal Italia itu santer dikaitkan dengan kursi pelatih di Old Trafford seiring meningkatnya tekanan terhadap Michael Carrick menyusul serangkaian hasil buruk.

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Tekanan meningkat di Old Trafford

Rumor mengenai posisi pelatih United kian menguat saat Carrick berjuang mempertahankan pekerjaannya. Sejumlah laporan menyebut pelatih saat ini berada di ambang pemecatan setelah rentetan hasil buruk.

United baru-baru ini menelan kekalahan memalukan 4-1 dari Como di Liga Champions, yang segera disusul kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth di Liga Primer. Krisis semakin dalam setelah para pemain senior secara terbuka mengkritik keputusan-keputusan klub belakangan ini.

Dengan posisi pelatih yang berpotensi lowong, Conte muncul sebagai kandidat ternama. Namun, mantan bek sayap United, Young, meyakini bahwa mendatangkan pelatih asal Italia itu ke Manchester bisa menjadi kesalahan besar bagi skuad United saat ini.

Young memperingatkan potensi bencana

Young sangat memahami metode Conte setelah menjuarai Serie A di bawah asuhannya bersama Inter pada musim 2020-21. Meski meraih kesuksesan itu, pemain asal Inggris tersebut merasa metode pelatih yang menuntut itu sama sekali tidak cocok untuk ruang ganti United. Berbicara di Overlap Daily, Young blak-blakan menilai mantan pelatihnya tersebut.

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“Saya pernah bekerja di bawah asuhannya di Inter. Dia gila, sungguh, gila,” jelasnya. “Banyak yang membicarakan statistik lari para pemain Man United. Kalau mereka tidak mau berlari dan Antonio Conte datang ke sana, menurut saya itu akan menjadi bencana.”

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Latihan berat dan rapat analisis video berjam-jam

Conte dikenal karena tuntutannya yang tinggi dan tingkah lakunya di pinggir lapangan, yang dibandingkan langsung oleh Young dengan Diego Simeone. Pelatih asal Italia itu menuntut sesi latihan intensif dengan beban fisik berat, disertai evaluasi taktik yang menyeluruh. Young mengungkapkan bahwa skuad akan menghadapi analisis pascapertandingan yang keras setiap kali hasil tidak berpihak kepada mereka.

“Ada banyak hal yang dia lakukan. Sesi latihannya banyak berupa permainan 11 lawan 11, yang terkadang sedikit membosankan,” kata Young. “Rapatnya panjang. Saat saya bilang panjang, maksud saya: Kalau kami kalah dalam suatu pertandingan, kami bisa masuk ke ruang rapat dan dia benar-benar menghentikan semuanya. Kami bisa berada di sana selama tiga atau empat jam. Rasanya seperti, ‘Ayolah, kita serius sedikit.’

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“Saya pikir itulah salah satu alasan mengapa dia tidak bertahan lama di suatu tempat, karena bukan hanya para pemain yang dia coba uji secara mental, tetapi juga jajaran direksi dan pemilik klub. Saya pikir orang-orang menjadi kesal kepadanya dan berpikir, ‘Sudah waktunya kamu pergi.’”

Persaingan untuk posisi pelatih United

Meski Conte tetap menjadi salah satu kandidat utama, dia bukan satu-satunya pelatih yang dipantau petinggi United. Sejumlah pelatih ternama lainnya disebut-sebut sebagai calon pengganti jika Carrick dipecat.

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Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Unai Emery, dan Fabian Hurzeler dilaporkan masuk radar klub saat United mempertimbangkan langkah berikutnya. Untuk saat ini, Carrick tetap memimpin tim, tetapi tekanan terhadapnya sangat besar. Petinggi klub menghadapi keputusan penting dalam beberapa hari mendatang yang bisa menentukan jalannya sisa musim mereka.