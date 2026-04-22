"Ini adalah musim yang kurang memuaskan bagi PSV karena hanya berhasil meraih gelar juara liga"

Musim ini PSV tampil di bawah ekspektasi karena hanya berhasil meraih gelar juara liga. Musim ini, PSV berhasil meraih gelar juara liga paling awal dalam sejarah VriendenLoterij Eredivisie, namun tim asal Eindhoven ini gagal lolos ke babak gugur Liga Champions dan kalah di semifinal Eurojackpot KNVB Cup dari NEC (3-2). Apakah menurutmu PSV seharusnya bisa meraih lebih banyak dari musim ini? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar!

Akhir pekan pertama April bisa saja menjadi momen istimewa bagi PSV. Jika klub ini memenangkan pertandingannya dan pesaingnya Feyenoord kehilangan poin, PSV akan menjadi juara liga Belanda paling awal sepanjang sejarah. Klub asal Eindhoven ini berhasil menunaikan tugasnya dengan mengalahkan FC Utrecht secara dramatis pada Sabtu, 4 April. Couhaib Driouech mencetak gol penentu 4-3 pada menit ke-93, sehingga PSV selangkah lebih dekat ke gelar juara. Sehari kemudian, Feyenoord tak mampu mengalahkan FC Volendam, dan gelar juara ke-27 PSV pun resmi diraih.

Meskipun PSV memperbarui rekornya sebagai juara Eredivisie paling awal menjadi 5 April (pada 1978 mereka menjadi juara pada 8 April), klub ini sebenarnya bisa mengangkat trofi lebih awal. Pasalnya, dua pertandingan sebelum laga melawan Utrecht justru berakhir dengan kekalahan. Pada 22 Maret, untuk kedua kalinya musim ini, PSV harus mengakui keunggulan tim promosi Telstar (3-1) dan seminggu sebelumnya kalah dari NEC (2-3). Selain itu, klub ini kehilangan poin saat menghadapi tim papan bawah NAC Breda (2-2) pada Januari dan tiga minggu kemudian dikalahkan oleh FC Volendam, yang juga tim promosi, dengan skor 2-1. Hasil-hasil ini membuat PSV, yang tampak tak terkalahkan di Eredivisie, hanya memperbarui rekornya dengan selisih yang tipis.

Selain di liga domestik, tim asal Eindhoven ini juga berlaga di kompetisi Eropa dan berkesempatan menunjukkan kemampuan mereka di level tertinggi: Liga Champions. Jika tahun lalu juara nasional ini berhasil menciptakan kejutan dengan mengalahkan Juventus di babak kualifikasi (4-3 agregat dua leg) dan lolos ke babak 16 besar, kali ini mereka justru mengecewakan. PSV tidak berhasil masuk ke dalam 24 tim terbaik dan finis di peringkat ke-28, satu poin di bawah SL Benfica, yang menjadi tim terakhir yang lolos ke babak gugur.

Setelah pengundian, sudah ada pembicaraan bahwa PSV seharusnya mendapat undian yang lebih baik. Klub ini harus menghadapi juara nasional Liverpool dan Napoli, serta bertanding melawan Atlético Madrid, Newcastle United, dan Bayer Leverkusen. Meskipun PSV menghadapi undian yang berat, mereka memenangkan pertandingan dengan cara yang mengesankan. Tim asal Eindhoven itu mengalahkan Napoli di kandang sendiri (6-2) dan mencetak empat gol di Anfield (kemenangan 4-1 atas Liverpool). Namun, PSV kehilangan poin dalam pertandingan-pertandingan yang paling menentukan. Di kandang sendiri, mereka dihajar oleh Union Sint-Gilloise dari Belgia (1-3) dan hanya meraih satu poin saat bertandang ke Olympiakos (1-1).

PSV juga gagal meraih kesuksesan di turnamen piala. Eindhoven sempat lama bermimpi meraih gelar ganda, namun kota tersebut pulang dengan tangan kosong setelah semifinal; PSV kalah dari NEC, sehingga klub asal Nijmegen itu berhak bertandang ke De Kuip menggantikan juara nasional.

Setelah kekalahan di semifinal piala, analis Kenneth Perez mengkritik tim asuhan Peter Bosz dan menyatakan dalam program ESPN Voetbalpraat bahwa ini adalah musim yang mengecewakan bagi PSV. Mantan pemain sepak bola asal Denmark ini berpendapat bahwa dengan skuad ini, yang menurut Transfermarkt bernilai hampir 70 juta euro lebih tinggi daripada pesaingnya Feyenoord, Bosz seharusnya bisa mencapai final piala dan lolos ke babak gugur Liga Champions.