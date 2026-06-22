Feyenoord tidak memecat Crysencio Summerville karena insiden di ruang ganti dengan Mats Knoester. Itu adalah kabar yang tidak benar yang kini beredar luas di berbagai tempat, terutama karena pemain sayap tersebut sedang tampil gemilang di Piala Dunia.

Summerville, yang kini berusia 24 tahun, berasal dari angkatan 2001 Feyenoord yang sangat sukses.

Pada tahun 2018, Summerville, sebagai talenta Feyenoord, menjadi berita negatif karena ia telah memanggil saudaranya untuk menyelesaikan perselisihan dengan rekan setimnya, Knoester.

Feyenoord menghukumnya dengan keras atas insiden tersebut: Summerville dikenakan denda maksimal sesuai kontraknya, diskors hingga awal 2019, dan klub asal Rotterdam itu kemudian meminjamkannya ke FC Dordrecht.

Setelah Summerville menunjukkan sekilas bakatnya di Dordrecht, Feyenoord kembali memilih untuk meminjamkannya, kali ini ke ADO Den Haag.

Namun, Feyenoord tidak pernah memutuskan untuk menjual Summerville akibat insiden di Varkenoord. Bahkan, pada 2020, pemain asal Rotterdam itu masih mendapat kesempatan dalam sesi persiapan tim utama.

Ketika selama pramusim menjadi jelas bahwa Dick Advocaat tidak hanya lebih memilih Steven Berghuis, tetapi juga menempatkan Luciano Narsingh di atasnya dalam hierarki tim, Summerville kehilangan kesabaran.

Summerville memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan sebagai tanggapan atas hal itu, ia dipindahkan kembali ke tim cadangan. Akhirnya, ia menerima tawaran dari Leeds United. Feyenoord hanya menerima 1 juta euro dan persentase dari hasil penjualan kembali untuk pemain berbakat tersebut, yang di Inggris berkembang menjadi pemain tim nasional saat membela West Ham United.