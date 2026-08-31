"Ini adalah jalur yang tepat": Mourinho berikan pujian khusus kepada bintang Real Madrid

Pemain asal Spanyol, Dean Huijsen, mulai mengembalikan performanya dan membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan Jose Mourinho, setelah bek tengah Real Madrid berusia 21 tahun itu berubah dari pemain yang menuai kritik keras musim lalu menjadi elemen inti dalam susunan tim seiring dimulainya musim baru.

Huijsen mengalami performa yang jelas tidak stabil pada musim pertamanya bersama Real Madrid, meskipun klub membayar 50 juta euro untuk mendatangkannya dari Bournemouth. Pemain ini memulai sebagai starter di bawah arahan Xabi Alonso sebelum perannya perlahan menurun bersama Arbeloa, hingga akhirnya ia keluar dari perhitungan Luis de la Fuente dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia.

Namun, bek yang lahir di Malaga itu memanfaatkan masa persiapan dengan sempurna dan mengenakan kaus bernomor 4, sebelum mengunci tempatnya dalam susunan inti Real Madrid. Ia pun menjadi satu-satunya pemain, bersama Thibaut Courtois dan Kylian Mbappe, yang bermain penuh di seluruh menit pertandingan tim melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Malaga.

Mourinho memuji penampilan Huijsen usai kemenangan besar atas Malaga, menegaskan bahwa bek muda itu berada di jalur yang benar, meskipun ia melakukan beberapa kesalahan dalam mengumpan.

Pelatih Real Madrid itu berkata: "Huijsen kehilangan sebuah umpan terobosan, tetapi ia dominan dalam duel dan perlindungan defensif, dan inilah jalur yang benar. Saya mengagumi bek-bek yang pandai bertahan, dan jika seorang bek juga pandai mengolah bola maka itu sempurna, tetapi yang terpenting adalah bertahan, dan ia terus berkembang di sisi ini."

Mourinho menambahkan: "Saya melihat kemajuan yang mencolok dalam tiga pertandingan terakhir, dan kedua rekannya, Rudiger serta Konate, juga memberikan dukungan kepadanya."

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa kualitas seorang bek dalam membangun serangan penting baginya, tetapi ia tidak menganggapnya sebagai faktor terpenting, seraya menekankan bahwa kekuatan, kestabilan, kemampuan memenangkan duel, dan memberikan kepercayaan kepada tim datang di urutan pertama.

Kini semua mata tertuju pada laga Real Madrid berikutnya melawan Real Betis, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 4 September, di Stadion La Cartuja, dalam ujian berat bagi tim Los Blancos setelah meraih tiga kemenangan beruntun.