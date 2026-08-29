Jadwal Eropa Ajax, AZ, FC Twente, dan NEC sudah diketahui. Empat klub Belanda itu kini tahu kapan dan di mana mereka akan memainkan laga-laga fase liga di Liga Europa dan Conference League. Terutama bagi NEC, sebuah duel istimewa langsung menanti.

Feyenoord dan PSV mewakili Belanda musim ini di Liga Champions. Jadwal pertandingan klub Rotterdam dan klub Eindhoven itu sudah diketahui pada Sabtu pagi.

AZ langsung ditunggu Sunderland

AZ juga memulai petualangan mereka di Liga Europa dengan laga tandang. Klub Alkmaar itu akan bertandang ke markas Sunderland. Pemenang piala musim lalu itu tidak perlu memainkan babak kualifikasi dan saat pengundian antara lain dipasangkan dengan Juventus dan Benfica.

Laga kandang melawan Juventus langsung mencuri perhatian. AZ menutup fase liga dengan laga tandang melawan Benfica. Program lengkap klub Alkmaar itu bisa dilihat di bawah ini.

Tanggal Lawan Kandang/tandang Kick-off 16 September Sunderland Tandang 21.00 15 Oktober Hapoel Be'er Sheeva Kandang 18.45 22 Oktober Ararat Armenia Tandang 18.45 5 November Juventus Kandang 21.00 26 November Sparta Praha Tandang 21.00 10 Desember Sturm Graz Kandang 18.45 21 Januari Dinamo Zagreb Kandang 21.00 28 Januari Benfica Tandang 21.00

NEC langsung menghadapi Juventus

Bagi NEC, Liga Europa dimulai dengan kunjungan ke Juventus. Klub Nijmegen itu akan bermain pada 17 September di Turin melawan raksasa Italia tersebut. Belakangan Benfica juga akan datang ke De Goffert, tempat klub Portugal itu dijadwalkan tampil pada 21 Januari.

Di antara dua duel menarik itu, NEC antara lain akan menghadapi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes, dan Ararat. Setelah pergantian tahun, masih ada laga tandang melawan NK Celje pada 28 Januari. Setelah itu, fase liga selesai.

NEC harus finis di 24 besar untuk lolos ke fase gugur Liga Europa. Delapan tim dengan peringkat tertinggi lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim peringkat sembilan hingga 24 harus memainkan play-off.

Tanggal Lawan Kandang/tandang Kick-off 17 September Juventus Tandang 21.00 15 Oktober Levski Sofia Kandang 21.00 22 Oktober Dinamo Zagreb Tandang 18.45 5 November Omonia Nicosia Kandang 18.45 26 November Stade Rennes Kandang 21.00 10 Desember Anarat Tandang 18.45 21 Januari Benfica Kandang 18.45 28 Januari Celje Tandang 21.00

Ajax membuka kiprah di Kroasia

Ajax memulai kampanye Eropa mereka pada 15 Oktober dengan laga tandang melawan Hajduk Split. Sepekan kemudian, duel melawan Atalanta dijadwalkan berlangsung di Johan Cruijff ArenA. Awal November, tim itu akan bertandang ke markas FC Midtjylland di Denmark. Belakangan pada bulan yang sama, Ajax akan menjamu FC Thun. Pada Desember, dua pertandingan terakhir fase liga menanti: pertama laga tandang melawan STVV di Belgia dan kemudian pada 17 Desember laga kandang melawan Getafe.

Tanggal Lawan Kandang/tandang Kick-off 15 Oktober Hadjuk Split Tandang 18.45 22 Oktober Atalanta Kandang 21.00 5 November FC Midtjylland Tandang 18.45 26 November FC Thun Kandang 18.45 10 Desember STVV Tandang 21.00 17 Desember Getafe Kandang 21.00

FC Twente memulai dan mengakhiri di kandang

FC Twente juga akan mulai beraksi di Conference League pada 15 Oktober. Klub berjuluk Tukkers itu akan menjamu FC Thun di De Grolsch Veste. Pada 23 Oktober, mereka akan bertandang ke Gibraltar untuk pertandingan melawan Lincoln Red Imps.

Pada 5 November, Twente kembali bermain di hadapan publik sendiri, kali ini melawan Pafos. Setelah itu, laga tandang melawan SC Freiburg dan Aarhus menanti. Tim itu menutup fase liga pada 17 Desember dengan laga kandang melawan Kairat Almaty.