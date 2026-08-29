Jadwal Eropa Ajax, AZ, FC Twente, dan NEC sudah diketahui. Empat klub Belanda itu kini tahu kapan dan di mana mereka akan memainkan laga-laga fase liga di Liga Europa dan Conference League. Terutama bagi NEC, sebuah duel istimewa langsung menanti.
Feyenoord dan PSV mewakili Belanda musim ini di Liga Champions. Jadwal pertandingan klub Rotterdam dan klub Eindhoven itu sudah diketahui pada Sabtu pagi.
AZ langsung ditunggu Sunderland
AZ juga memulai petualangan mereka di Liga Europa dengan laga tandang. Klub Alkmaar itu akan bertandang ke markas Sunderland. Pemenang piala musim lalu itu tidak perlu memainkan babak kualifikasi dan saat pengundian antara lain dipasangkan dengan Juventus dan Benfica.
Laga kandang melawan Juventus langsung mencuri perhatian. AZ menutup fase liga dengan laga tandang melawan Benfica. Program lengkap klub Alkmaar itu bisa dilihat di bawah ini.
Tanggal
Lawan
Kandang/tandang
Kick-off
16 September
Sunderland
Tandang
21.00
15 Oktober
Hapoel Be'er Sheeva
Kandang
18.45
22 Oktober
Ararat Armenia
Tandang
18.45
5 November
Juventus
Kandang
21.00
26 November
Sparta Praha
Tandang
21.00
10 Desember
Sturm Graz
Kandang
18.45
21 Januari
Dinamo Zagreb
Kandang
21.00
28 Januari
Benfica
Tandang
21.00
NEC langsung menghadapi Juventus
Bagi NEC, Liga Europa dimulai dengan kunjungan ke Juventus. Klub Nijmegen itu akan bermain pada 17 September di Turin melawan raksasa Italia tersebut. Belakangan Benfica juga akan datang ke De Goffert, tempat klub Portugal itu dijadwalkan tampil pada 21 Januari.
Di antara dua duel menarik itu, NEC antara lain akan menghadapi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes, dan Ararat. Setelah pergantian tahun, masih ada laga tandang melawan NK Celje pada 28 Januari. Setelah itu, fase liga selesai.
NEC harus finis di 24 besar untuk lolos ke fase gugur Liga Europa. Delapan tim dengan peringkat tertinggi lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim peringkat sembilan hingga 24 harus memainkan play-off.
Tanggal
Lawan
Kandang/tandang
Kick-off
17 September
Juventus
Tandang
21.00
15 Oktober
Levski Sofia
Kandang
21.00
22 Oktober
Dinamo Zagreb
Tandang
18.45
5 November
Omonia Nicosia
Kandang
18.45
26 November
Stade Rennes
Kandang
21.00
10 Desember
Anarat
Tandang
18.45
21 Januari
Benfica
Kandang
18.45
28 Januari
Celje
Tandang
21.00
Ajax membuka kiprah di Kroasia
Ajax memulai kampanye Eropa mereka pada 15 Oktober dengan laga tandang melawan Hajduk Split. Sepekan kemudian, duel melawan Atalanta dijadwalkan berlangsung di Johan Cruijff ArenA. Awal November, tim itu akan bertandang ke markas FC Midtjylland di Denmark. Belakangan pada bulan yang sama, Ajax akan menjamu FC Thun. Pada Desember, dua pertandingan terakhir fase liga menanti: pertama laga tandang melawan STVV di Belgia dan kemudian pada 17 Desember laga kandang melawan Getafe.
Tanggal
Lawan
Kandang/tandang
Kick-off
15 Oktober
Hadjuk Split
Tandang
18.45
22 Oktober
Atalanta
Kandang
21.00
5 November
FC Midtjylland
Tandang
18.45
26 November
FC Thun
Kandang
18.45
10 Desember
STVV
Tandang
21.00
17 Desember
Getafe
Kandang
21.00
FC Twente memulai dan mengakhiri di kandang
FC Twente juga akan mulai beraksi di Conference League pada 15 Oktober. Klub berjuluk Tukkers itu akan menjamu FC Thun di De Grolsch Veste. Pada 23 Oktober, mereka akan bertandang ke Gibraltar untuk pertandingan melawan Lincoln Red Imps.
Pada 5 November, Twente kembali bermain di hadapan publik sendiri, kali ini melawan Pafos. Setelah itu, laga tandang melawan SC Freiburg dan Aarhus menanti. Tim itu menutup fase liga pada 17 Desember dengan laga kandang melawan Kairat Almaty.
Tanggal
Lawan
Kandang/tandang
Kick-off
15 Oktober
FC Thun
Kandang
21.00
22 Oktober
Lincoln Red Imps
Tandang
21.00
5 November
Pafos
Kandang
21.00
26 November
SC Freiburg
Tandang
21.00
10 Desember
Aarhus
Kandang
21.00
17 Desember
Kairat Almaty
Tandang
21.00