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Ini adalah jadwal pertandingan kampanye Eropa Ajax, AZ, FC Twente, dan NEC

Ajax
FC Twente
AZ Alkmaar
NEC Nijmegen
Europa League
Conference League

Jadwal Eropa Ajax, AZ, FC Twente, dan NEC sudah diketahui. Empat klub Belanda itu kini tahu kapan dan di mana mereka akan memainkan laga-laga fase liga di Liga Europa dan Conference League. Terutama bagi NEC, sebuah duel istimewa langsung menanti.

Feyenoord dan PSV mewakili Belanda musim ini di Liga Champions. Jadwal pertandingan klub Rotterdam dan klub Eindhoven itu sudah diketahui pada Sabtu pagi.

AZ langsung ditunggu Sunderland

AZ juga memulai petualangan mereka di Liga Europa dengan laga tandang. Klub Alkmaar itu akan bertandang ke markas Sunderland. Pemenang piala musim lalu itu tidak perlu memainkan babak kualifikasi dan saat pengundian antara lain dipasangkan dengan Juventus dan Benfica.

Laga kandang melawan Juventus langsung mencuri perhatian. AZ menutup fase liga dengan laga tandang melawan Benfica. Program lengkap klub Alkmaar itu bisa dilihat di bawah ini.

Tanggal

Lawan

Kandang/tandang

Kick-off

16 September

Sunderland

Tandang

21.00

15 Oktober

Hapoel Be'er Sheeva

Kandang

18.45

22 Oktober

Ararat Armenia

Tandang

18.45

5 November

Juventus

Kandang

21.00

26 November

Sparta Praha

Tandang

21.00

10 Desember

Sturm Graz

Kandang

18.45

21 Januari

Dinamo Zagreb

Kandang

21.00

28 Januari

Benfica

Tandang

21.00

NEC langsung menghadapi Juventus

Bagi NEC, Liga Europa dimulai dengan kunjungan ke Juventus. Klub Nijmegen itu akan bermain pada 17 September di Turin melawan raksasa Italia tersebut. Belakangan Benfica juga akan datang ke De Goffert, tempat klub Portugal itu dijadwalkan tampil pada 21 Januari.

Di antara dua duel menarik itu, NEC antara lain akan menghadapi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes, dan Ararat. Setelah pergantian tahun, masih ada laga tandang melawan NK Celje pada 28 Januari. Setelah itu, fase liga selesai.

NEC harus finis di 24 besar untuk lolos ke fase gugur Liga Europa. Delapan tim dengan peringkat tertinggi lolos langsung ke babak 16 besar, sementara tim peringkat sembilan hingga 24 harus memainkan play-off.

Tanggal

Lawan

Kandang/tandang

Kick-off

17 September

Juventus

Tandang

21.00

15 Oktober

Levski Sofia

Kandang

21.00

22 Oktober

Dinamo Zagreb

Tandang

18.45

5 November

Omonia Nicosia

Kandang

18.45

26 November

Stade Rennes

Kandang

21.00

10 Desember

Anarat

Tandang

18.45

21 Januari

Benfica

Kandang

18.45

28 Januari

Celje

Tandang

21.00

Ajax membuka kiprah di Kroasia

Ajax memulai kampanye Eropa mereka pada 15 Oktober dengan laga tandang melawan Hajduk Split. Sepekan kemudian, duel melawan Atalanta dijadwalkan berlangsung di Johan Cruijff ArenA. Awal November, tim itu akan bertandang ke markas FC Midtjylland di Denmark. Belakangan pada bulan yang sama, Ajax akan menjamu FC Thun. Pada Desember, dua pertandingan terakhir fase liga menanti: pertama laga tandang melawan STVV di Belgia dan kemudian pada 17 Desember laga kandang melawan Getafe.

Tanggal

Lawan

Kandang/tandang

Kick-off

15 Oktober

Hadjuk Split

Tandang

18.45

22 Oktober

Atalanta

Kandang

21.00

5 November

FC Midtjylland

Tandang

18.45

26 November

FC Thun

Kandang

18.45

10 Desember

STVV

Tandang

21.00

17 Desember

Getafe

Kandang

21.00

FC Twente memulai dan mengakhiri di kandang

FC Twente juga akan mulai beraksi di Conference League pada 15 Oktober. Klub berjuluk Tukkers itu akan menjamu FC Thun di De Grolsch Veste. Pada 23 Oktober, mereka akan bertandang ke Gibraltar untuk pertandingan melawan Lincoln Red Imps.

Pada 5 November, Twente kembali bermain di hadapan publik sendiri, kali ini melawan Pafos. Setelah itu, laga tandang melawan SC Freiburg dan Aarhus menanti. Tim itu menutup fase liga pada 17 Desember dengan laga kandang melawan Kairat Almaty.

Tanggal

Lawan

Kandang/tandang

Kick-off

15 Oktober

FC Thun

Kandang

21.00

22 Oktober

Lincoln Red Imps

Tandang

21.00

5 November

Pafos

Kandang

21.00

26 November

SC Freiburg

Tandang

21.00

10 Desember

Aarhus

Kandang

21.00

17 Desember

Kairat Almaty

Tandang

21.00

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