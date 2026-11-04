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Kiper FC Andorra, Jesus Owono, menyampaikan pernyataan yang sangat emosional menyusul kematian tragis penyerang Tenerife, Jesus de Miguel. Pemain timnas Guinea Khatulistiwa itu mengaku masih kesulitan mencerna peristiwa beberapa hari terakhir setelah benturan fatal di lapangan.

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Owono angkat bicara soal pengalaman traumatis

Owono akhirnya buka suara setelah insiden memilukan dalam pertandingan timnya melawan Tenerife baru-baru ini. Laga tersebut diwarnai benturan tragis antara Owono dan penyerang Tenerife, De Miguel, yang pada akhirnya menyebabkan De Miguel meninggal dunia. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui klub pada Rabu, kiper itu mengungkapkan betapa besar dampak emosional peristiwa tersebut terhadap kondisi mentalnya.

Penjaga gawang berusia 25 tahun itu mengungkapkan duka mendalam dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga mendiang penyerang. Setelah tidak muncul di hadapan publik sejak insiden di stadion Heliodoro Rodriguez Lopez, Owono menggunakan saluran resmi klub untuk menyampaikan keadaan batinnya. “Ini adalah hari-hari tersulit dalam hidup saya,” akunya, menggambarkan beratnya tragedi yang mengguncang sepakbola Spanyol dalam beberapa hari terakhir.

Berfokus pada duka dan pemulihan

“Saya sulit menemukan kata-kata dan sangat sulit bagi saya untuk mencerna semua yang telah terjadi. Saya merasakan kesedihan yang luar biasa atas kepergian Jesus. Saya memikirkan dia, keluarganya, dan semua orang yang menyayanginya,” kata Owono dalam pernyataannya.

Meski pertanyaan mengenai aspek teknis insiden tersebut dan kemungkinan tindak lanjut administratif tak terelakkan, Owono menegaskan bahwa perhatiannya sepenuhnya tertuju pada sisi kemanusiaan dari tragedi ini.

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“Saya tahu akan ada banyak hal yang perlu ditangani. Saya akan menghadapi apa pun yang terjadi dengan penuh rasa hormat. Namun, saat ini, sejujurnya, saya tidak bisa memikirkan hal lain selain Jesus dan kesedihan yang kami rasakan,” lanjut sang kiper dalam pernyataannya. Ia menutup pesan emosionalnya dengan penghormatan singkat namun menyentuh bagi sesama pesepakbola itu: “Beristirahatlah dalam damai, Jesus.”

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Dukungan bagi sang kiper

Dampak tragedi tersebut dirasakan seluruh skuad FC Andorra, dan klub segera mengambil langkah untuk melindungi kesehatan mental para pemainnya. Klub mengonfirmasi bahwa Owono saat ini menerima pendampingan psikologis profesional untuk membantunya menghadapi trauma akibat kejadian beberapa hari terakhir.

Owono tidak hadir dalam sesi latihan sukarela Andorra pada Rabu pagi di stadion Comunal Joan Samarra, meski sebagian besar rekan setimnya ikut serta.

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Laga ditunda, klub beri dukungan kepada Owono

Seluruh anggota ruang ganti dan jajaran pimpinan klub memberikan dukungan kepada Owono saat ia berusaha menerima kejadian tersebut.

FC Andorra menyertai pernyataan sang pemain dengan permintaan agar semua pihak menunjukkan “kepekaan dan rasa hormat yang sebesar-besarnya” selama masa sulit ini. Selain itu, permintaan klub untuk menunda pertandingan melawan Mallorca pada Minggu telah dikabulkan, memberi skuad yang sangat terpukul waktu penting untuk berduka sebelum kembali bertanding.