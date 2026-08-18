Memphis Depay akan bertahan lebih lama di Corinthians, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh klub Brasil itu pada Selasa. Penyerang berusia 32 tahun itu kini terikat kontrak hingga 31 Juli 2028 setelah memperpanjang masa baktinya. Memphis menerima pemotongan gaji yang cukup besar demi melanjutkan petualangannya bersama Corinthians.

Corinthians dan Memphis sempat berseberangan dalam waktu lama akibat krisis finansial yang mencengkeram klub. Setelah negosiasi panjang, kedua pihak memutuskan untuk memperpanjang kerja sama selama dua tahun.

"Berbagai emosi bercampur dalam diri saya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam proses perpanjangan ini. Corinthians tentu saja sangat besar. Saya telah melihatnya - dan semua orang juga telah melihatnya - betapa besarnya klub ini. Betapa hebatnya kami bersama. Saya sangat bahagia. Saya tak sabar untuk kembali bekerja. Ada banyak hal yang akan kami perjuangkan. Saya sangat senang," ujar Memphis di situs resmi Corinthians.

"Negosiasinya berjalan panjang, tetapi berakhir dengan cara sebaik mungkin bagi Corinthians maupun saya sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada klub atas semua upaya untuk mempertahankan sang pemain. Kami sangat senang dengan perpanjangan ini dan siap untuk fase berikutnya," tambah presiden klub yang bersyukur, Osmar Stabile.

Dengan demikian, Memphis menandatangani kontrak selama dua tahun. ESPN Brasil melaporkan bahwa ini adalah kontrak dengan nilai total 22 juta euro. Sebelumnya ia masih menerima 12,5 juta euro, tetapi angka itu telah diturunkan menjadi sembilan juta euro. Jumlah tersebut akan ditransfer kepada Memphis dalam empat kali pembayaran.

Penyerang tim nasional Belanda itu bergabung dengan Corinthians pada September 2024 dan kini telah mencatatkan 20 gol dalam 79 pertandingan. Sementara itu, Memphis menjelma menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Belanda. Catatannya bersama Belanda kini mencapai 55 gol.