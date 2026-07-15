"Ini adalah emosi yang meluap-luap".. Scaloni menyampaikan pernyataan pertamanya setelah kemenangan dramatis atas Inggris

Lionel Scaloni, pelatih Argentina, menyampaikan pernyataan pertamanya setelah kemenangan dramatis atas Inggris dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia 2026.

Argentina kini memiliki kesempatan untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia hingga akhir turnamen. Meskipun Inggris lebih dulu mencetak gol, sang juara dunia berhasil membalikkan keadaan di menit-menit akhir dan menang dengan skor 2-1.

Tim “La Albiceleste” akan menghadapi Spanyol di final pada Minggu mendatang, sebuah hasil yang tak diragukan lagi akan membuat Lionel Scaloni bahagia.

Scaloni mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: “Saya kehabisan kata-kata, ini perasaan yang luar biasa. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa bagi rakyat, bagi negara, dan bagi tim ini.”

Ia melanjutkan: “Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk menang, tapi ini sangat sulit. Kami sangat bersatu, tanpa kesombongan. Ini perasaan yang berasal dari hati. Kami hanya perlu berterima kasih kepada para pemain ini.”

Dia menyimpulkan: “Seragam ini layak, seperti yang kalian tahu. Kalian harus melakukan yang terbaik hingga akhir. Kalian harus merasakan kebahagiaan ini, dan saya sangat puas.”