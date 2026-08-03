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Bart DHanis

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Ini adalah calon lawan Ajax dan FC Twente di play-off kompetisi Eropa

Ajax
FC Twente

Jika Ajax mampu menyingkirkan Shelbourne United di babak kualifikasi Conference League, maka mereka akan menghadapi FC Noah dari Armenia atau FC Sion dari Swiss di play-off turnamen Eropa tersebut. FC Twente, jika menang atas Dunajska Streda, akan melawan FK Qarabag atau Dynamo Kiev.

Pertandingan di babak kualifikasi ketiga akan digelar pada 6 Agustus dan 13 Agustus. Jika Ajax dan Twente lolos dari duel dua leg mereka, maka mereka akan mengetahui tim mana yang akan dihadapi selanjutnya di play-off.

Play-off tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Agustus dan 28 Agustus. Ajax akan lebih dulu bertandang ke markas Noah atau Sion. Twente akan lebih dulu bermain di kandang sendiri, Grolsch Veste.


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