Jika Ajax mampu menyingkirkan Shelbourne United di babak kualifikasi Conference League, maka mereka akan menghadapi FC Noah dari Armenia atau FC Sion dari Swiss di play-off turnamen Eropa tersebut. FC Twente, jika menang atas Dunajska Streda, akan melawan FK Qarabag atau Dynamo Kiev.



Pertandingan di babak kualifikasi ketiga akan digelar pada 6 Agustus dan 13 Agustus. Jika Ajax dan Twente lolos dari duel dua leg mereka, maka mereka akan mengetahui tim mana yang akan dihadapi selanjutnya di play-off.

Play-off tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Agustus dan 28 Agustus. Ajax akan lebih dulu bertandang ke markas Noah atau Sion. Twente akan lebih dulu bermain di kandang sendiri, Grolsch Veste.



