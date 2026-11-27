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Ingvar Jonsson meninggal dunia. Penjaga gawang berusia 37 tahun milik Vikingur, juara bertahan liga domestik, itu juga mantan pemain Islandia yang menjadi bagian dari kiprah tim di Euro 2016. Ingvar Jonsson meninggal pada Rabu, 25 November, setelah lama berjuang melawan kanker.

Vikingur mengumumkan kabar tersebut: "Dengan kesedihan besar dan duka mendalam, kami mengumumkan kepergian sahabat dan rekan setim tercinta kami, Ingvar Jonsson, penjaga gawang Víkingur, yang meninggal pada Rabu, 25 November, dengan dikelilingi orang-orang terkasih. Seluruh anggota klub dan suporter Víkingur turut merasakan duka keluarga dan orang-orang terkasihnya. Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya".

Ingvar Jonsson terakhir kali bermain pada 3 Mei lalu dalam pertandingan melawan Keflavik. Sepanjang kariernya, ia meraih empat gelar juara nasional dan tiga Piala Super Islandia. Ia juga pernah bermain di Norwegia bersama Start, Sandnes, dan Sandefjord, serta di Denmark bersama Viborg.

Ia mencatatkan total delapan penampilan bersama Islandia dan turut serta dalam kiprah mengesankan tim di Prancis pada 2016, ketika Islandia mengejutkan Eropa dengan mencapai perempat-final dalam penampilan perdana mereka di putaran final Piala Eropa.