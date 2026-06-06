Inggris yang mengecewakan cukup mengandalkan sundulan Kane untuk meraih kemenangan tipis

Inggris meraih kemenangan persahabatan yang kurang meyakinkan atas Selandia Baru pada Sabtu lalu. Di Florida, tempo permainan berjalan lambat dan perbedaan kualitas kedua tim terlalu jauh untuk menjadikan pertandingan ini benar-benar menarik. Harry Kane membawa timnya meraih kemenangan tipis melalui sundulan di masa tambahan waktu babak pertama: 1-0.

Pada fase awal, tidak banyak yang terjadi di Raymond James Stadium di Tampa. Selain peluang sundulan John Stones, yang upayanya digagalkan, Inggris tidak mampu mengancam kiper Selandia Baru, Max Crocombe.

Sebuah umpan terobosan indah dari mantan kapten Ajax, Jordan Henderson, menjadi awal dari peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Ollie Watkins memiliki banyak ruang, tetapi salah mengontrol bola dan melihat tendangannya melebar ke samping gawang.

Harry Kane tampil menonjol tak lama kemudian. Pertama dengan tendangan, dan tak lama setelahnya dengan sundulan dari jarak dekat. Kedua kali itu, Crocombe siap siaga. Mantan gelandang NAC, Matthew Garbett, menjadi satu-satunya ancaman dari Selandia Baru. Tendangan kerasnya ditepis dari sudut oleh Jordan Pickford.

Menjelang akhir babak pertama, Inggris akhirnya mencetak gol. Djed Spence melepaskan umpan silang yang sempurna ke kepala Kane, yang hanya perlu menyentuh bola untuk mengecoh Crocombe ke sudut jauh: 1-0. Pada jeda babak pertama, pelatih kepala Thomas Tuchel mengganti seluruh starting eleven-nya.

Banyaknya pergantian yang dilakukan Tuchel tidak banyak membantu permainan Inggris. Meskipun ada pemain-pemain serang seperti Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Ivan Toney, dan rekrutan baru Barcelona Anthony Gordon, peluang besar tetap terbatas dan ketajaman serangan pun hilang.

Selandia Baru hampir tidak mampu menunjukkan ancaman berarti di lini serang, meskipun penyerang andalan Chris Wood bermain selama 75 menit. Inggris hanya mampu melepaskan tendangan melengkung dari Gordon di menit-menit akhir.

Inggris akan menjalani laga persahabatan melawan Kosta Rika pada 10 Juni sebelum Piala Dunia dimulai. Seminggu setelah laga persahabatan tersebut, The Three Lions akan menghadapi laga pertama fase grup melawan Kroasia. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Ghana (23 Juni) dan Panama (27 Juni).

Selandia Baru tidak akan menjalani laga persahabatan lagi dan karenanya dapat sepenuhnya mempersiapkan diri untuk pertandingan grup pertamanya, pada 16 Juni melawan Iran. Setelah itu, The All Whites akan menghadapi Mesir (22 Juni) dan Belgia (27 Juni).



