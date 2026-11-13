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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Inggris, waspadalah! Spanyol yang tak terbendung siap menurunkan Lamine Yamal demi memperpanjang rentetan tak terkalahkan yang memecahkan rekor

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Inggris mendapat peringatan keras menjelang duel Nations League melawan Spanyol setelah bintang remaja sensasional Lamine Yamal dipastikan akan kembali bermain. Tim asuhan Luis de la Fuente memperpanjang catatan luar biasa mereka menjadi 43 pertandingan tanpa kekalahan pada Kamis dan kini bersiap menyambut kembali senjata paling berbahaya mereka menjelang kedatangan Inggris.

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Spanyol terus melaju

Spanyol mempertahankan rekor sempurnanya di Grup A3 Nations League dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ceko di Praha pada Kamis. Gol dari duo Atletico Madrid, Alex Baena dan Marc Pubill, memastikan tim asuhan Luis de la Fuente meraih lima kemenangan dari lima pertandingan dalam kampanye kali ini.

Hasil itu juga memperpanjang rentetan tak terkalahkan juara Piala Dunia tersebut menjadi 43 pertandingan. Kekalahan terakhir Spanyol terjadi saat menghadapi Kolombia pada Maret 2024, gambaran betapa beratnya tugas yang menanti Inggris akhir pekan ini.

De la Fuente membawa kabar baik soal cedera

Bintang Barcelona, Yamal, absen dalam lawatan ke Praha karena nyeri lutut. Itu merupakan kali pertama ia absen untuk klub maupun tim nasional musim ini. Sebelum Kamis, pemain remaja tersebut menjadi starter dalam 20 pertandingan berturut-turut, dengan catatan luar biasa berupa 17 gol dan 13 assist.

Namun, pelatih Spanyol itu memastikan penyerang andalannya siap bermain di Madrid, bersama penyerang Real Sociedad Mikel Oyarzabal yang juga kembali.

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“Ada kabar baik,” kata De la Fuente seusai kemenangan di Praha. “Lamine Yamal kini merasa baik dan sangat menantikan untuk bergabung dengan skuad [pada Jumat].

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“Kondisi Mikel juga membaik. Yang satu akan tiba sekitar tengah hari dan yang lain sedikit lebih lambat, tetapi keduanya akan bersama kami [untuk menghadapi Inggris].”

Posisi puncak diperebutkan di Madrid

Saat Spanyol mengamankan tiga poin di Praha, Inggris meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia di Wembley. Hasil itu membuat Inggris tertinggal tiga poin dari Spanyol di Grup A3.

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Kedua tim unggulan itu sudah memastikan tempat di perempat-final Nations League. Meski demikian, pertemuan pada Minggu di Metropolitano, markas Atletico Madrid, akan menentukan siapa yang lolos sebagai juara grup.

Menjelang laga yang diperkirakan berlangsung seru, De la Fuente menambahkan: “[Ini] akan menjadi kesempatan untuk menyaksikan dua tim nasional terbaik di dunia. Kami ingin mempertahankan momentum ini dan memperpanjang rentetan tersebut. Masalahnya, setiap pertandingan yang berlalu membuat kekalahan semakin dekat. Memang begitulah adanya, tetapi kami senang dan menghargai apa yang sedang kami capai.”

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Ujian berat bagi Inggris

Inggris bertandang ke ibu kota Spanyol dengan kesadaran bahwa mereka akan menghadapi salah satu ujian terberat dalam sepakbola internasional. Untuk mengakhiri rentetan 43 pertandingan tanpa kekalahan itu, Inggris harus tampil tanpa cela, terutama dengan kembalinya Yamal yang akan memperkuat lini serang Spanyol yang sudah sangat berbahaya.

Hasil pertandingan pada Minggu pada akhirnya akan menentukan status unggulan untuk fase gugur mendatang. Merebut posisi puncak dari Spanyol akan menjadi pernyataan ambisi yang kuat dari Inggris, tetapi kegagalan melakukannya hanya akan menegaskan dominasi Spanyol saat ini di pentas internasional.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
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  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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