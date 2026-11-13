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Inggris mendapat peringatan keras menjelang duel Nations League melawan Spanyol setelah bintang remaja sensasional Lamine Yamal dipastikan akan kembali bermain. Tim asuhan Luis de la Fuente memperpanjang catatan luar biasa mereka menjadi 43 pertandingan tanpa kekalahan pada Kamis dan kini bersiap menyambut kembali senjata paling berbahaya mereka menjelang kedatangan Inggris.

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Spanyol terus melaju

Spanyol mempertahankan rekor sempurnanya di Grup A3 Nations League dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ceko di Praha pada Kamis. Gol dari duo Atletico Madrid, Alex Baena dan Marc Pubill, memastikan tim asuhan Luis de la Fuente meraih lima kemenangan dari lima pertandingan dalam kampanye kali ini.

Hasil itu juga memperpanjang rentetan tak terkalahkan juara Piala Dunia tersebut menjadi 43 pertandingan. Kekalahan terakhir Spanyol terjadi saat menghadapi Kolombia pada Maret 2024, gambaran betapa beratnya tugas yang menanti Inggris akhir pekan ini.

De la Fuente membawa kabar baik soal cedera

Bintang Barcelona, Yamal, absen dalam lawatan ke Praha karena nyeri lutut. Itu merupakan kali pertama ia absen untuk klub maupun tim nasional musim ini. Sebelum Kamis, pemain remaja tersebut menjadi starter dalam 20 pertandingan berturut-turut, dengan catatan luar biasa berupa 17 gol dan 13 assist.

Namun, pelatih Spanyol itu memastikan penyerang andalannya siap bermain di Madrid, bersama penyerang Real Sociedad Mikel Oyarzabal yang juga kembali.

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“Ada kabar baik,” kata De la Fuente seusai kemenangan di Praha. “Lamine Yamal kini merasa baik dan sangat menantikan untuk bergabung dengan skuad [pada Jumat].

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“Kondisi Mikel juga membaik. Yang satu akan tiba sekitar tengah hari dan yang lain sedikit lebih lambat, tetapi keduanya akan bersama kami [untuk menghadapi Inggris].”

Posisi puncak diperebutkan di Madrid

Saat Spanyol mengamankan tiga poin di Praha, Inggris meraih kemenangan 2-1 atas Kroasia di Wembley. Hasil itu membuat Inggris tertinggal tiga poin dari Spanyol di Grup A3.

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Kedua tim unggulan itu sudah memastikan tempat di perempat-final Nations League. Meski demikian, pertemuan pada Minggu di Metropolitano, markas Atletico Madrid, akan menentukan siapa yang lolos sebagai juara grup.

Menjelang laga yang diperkirakan berlangsung seru, De la Fuente menambahkan: “[Ini] akan menjadi kesempatan untuk menyaksikan dua tim nasional terbaik di dunia. Kami ingin mempertahankan momentum ini dan memperpanjang rentetan tersebut. Masalahnya, setiap pertandingan yang berlalu membuat kekalahan semakin dekat. Memang begitulah adanya, tetapi kami senang dan menghargai apa yang sedang kami capai.”

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Ujian berat bagi Inggris

Inggris bertandang ke ibu kota Spanyol dengan kesadaran bahwa mereka akan menghadapi salah satu ujian terberat dalam sepakbola internasional. Untuk mengakhiri rentetan 43 pertandingan tanpa kekalahan itu, Inggris harus tampil tanpa cela, terutama dengan kembalinya Yamal yang akan memperkuat lini serang Spanyol yang sudah sangat berbahaya.

Hasil pertandingan pada Minggu pada akhirnya akan menentukan status unggulan untuk fase gugur mendatang. Merebut posisi puncak dari Spanyol akan menjadi pernyataan ambisi yang kuat dari Inggris, tetapi kegagalan melakukannya hanya akan menegaskan dominasi Spanyol saat ini di pentas internasional.