Inggris vs Prancis: Rekor terburuk Manchester United dalam 68 tahun... dan dua peristiwa bersejarah bagi Arsenal

Susunan pemain tim nasional Inggris saat menghadapi Prancis, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, Sabtu malam ini, mencatat peristiwa yang menarik dengan kehadiran tiga pemain Arsenal sebagai starter, untuk pertama kalinya dalam 24 tahun.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Declan Rice, Bukayo Saka, dan Iberechi Eze memulai pertandingan sebagai starter. Ini merupakan kali pertama Timnas Inggris menurunkan tiga pemain Arsenal dalam pertandingan Piala Dunia, sejak laga melawan Brasil di perempat final Piala Dunia 2002, ketika David Seaman, Sol Campbell, dan Ashley Cole turut bermain.

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Selain itu, Declan Rice menjadi pemain kedua dari Arsenal yang memimpin timnas Inggris dalam pertandingan di turnamen besar (Piala Dunia atau Piala Eropa), setelah Tony Adams yang mengenakan ban kapten di Euro 1996.

Di sisi lain, Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama Piala Dunia, sejak tahun 1958, di mana tidak ada satu pun pemain dari Manchester United yang ikut serta bersama timnas Inggris dalam pertandingan apa pun.

Inggris kalah dari Argentina (2-1) di semifinal, sementara Prancis dikalahkan oleh Spanyol (2-0) di babak yang sama.







