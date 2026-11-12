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Harry Kane menandai penampilannya yang ke-126 bersama Inggris, sebuah rekor, dengan gol kemenangan. Namun, kontribusi taktis terpentingnya terjadi jauh sebelum ia mencetak gol dari titik penalti. Dengan turun ke lini tengah untuk menemukan rekan-rekannya yang berlari ke depan, sang kapten mengawali proses terciptanya gol pembuka Morgan Rogers saat Inggris mengalahkan Kroasia 2-1 di Wembley dan memastikan tempat di perempat-final Nations League.

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Itu merupakan kemenangan keempat beruntun bagi tim asuhan Thomas Tuchel, yang akan bertandang ke Madrid pada Minggu dengan mengetahui bahwa kemenangan atas juara dunia Spanyol akan membawa mereka ke puncak Grup A3. Kroasia menelan empat kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dan kini harus mempertahankan statusnya di Liga A saat menjamu Ceko.

Inggris mengendalikan pertandingan tanpa pernah unggul jauh. Tuan rumah menguasai bola 54%, melepaskan 15 tembakan berbanding 13, dan mencatatkan 2,81 expected goals (xG) berbanding 1,22, meski 0,79 dari xG Inggris berasal dari penalti. Kroasia mencatatkan lebih banyak tembakan tepat sasaran, lima berbanding empat, dan seluruh momen terbaik mereka terjadi pada babak kedua.

Pengaturan taktik Inggris

Tuchel membuat tiga perubahan dari tim yang menang atas Ceko, dengan Declan Rice, Dan Burn dan Anthony Gordon kembali masuk, lalu menggunakan formasi 4-2-3-1. Dengan Marc Guehi dan Ezri Konsa cedera, Jarell Quansah berduet dengan Burn di jantung pertahanan, di antara Trent Alexander-Arnold dan Lewis Hall. Rice dan Elliot Anderson mengisi lini tengah di belakang Rogers, Jude Bellingham dan Gordon, sementara Kane menjadi ujung tombak.

Enam pemain terdepan Inggris bebas bertukar posisi di sepertiga akhir alih-alih terpaku pada peran masing-masing. Rencananya adalah mengirim bola melewati pertahanan Kroasia untuk dikejar para pemain yang bergerak maju. Pada babak pertama, 16 dari 20 umpan panjang Inggris mencapai rekan setim, dan Kane kerap menjadi pengumpannya. Pada menit ke-11, ia mengirim umpan diagonal dari jauh di wilayah pertahanannya sendiri kepada Hall di sisi kiri. Pada menit ke-24, ia kembali turun menjemput bola dan mencungkil umpan kepada Bellingham di tiang jauh. Bellingham meneruskan bola melintasi area di depan gawang, Josko Gvardiol gagal menyapunya, dan Rogers memaksakan penyelesaian yang melewati Dominik Livakovic.

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Alexander-Arnold diberi keleluasaan untuk maju dari posisi bek kanan. Ia bertahan sebagai bek sayap, tetapi saat Inggris menguasai bola, ia rutin menjadi sumber serangan dari sisi kanan. Ia melambungkan umpan silang ke tiang jauh untuk Rogers pada menit ke-20 dan melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti pada menit ke-18 dan ke-40. Serangan Inggris terbagi hampir merata di kedua sayap. Hall dan Gordon bekerja sama di sisi kiri pada menit ke-29, lalu kembali melakukannya sebelum Gordon melepaskan tembakan pada menit ke-55.

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Rogers menjadi pemain paling menonjol dalam pertandingan ini. Selain mencetak gol, ia menyiapkan peluang tembak bagi Anderson pada menit ke-16 serta Bellingham pada menit ke-35 dan ke-55. Ia juga mencapai garis akhir lapangan untuk mengirim umpan tarik yang diblok Kroasia sesaat sebelum gol pembuka. Pada menit ke-51, ia mengirim Rice menerobos pertahanan untuk memberikan umpan tarik yang tampaknya tinggal diselesaikan Kane dari jarak dekat, tetapi Josip Stanisic berhasil membloknya. Itu merupakan gol pertama Rogers untuk Inggris di Wembley dalam pertandingan kompetitif, sekaligus gol keduanya dalam dua pertandingan melawan Kroasia.

Postur Burn yang mencapai 2,01 meter memberi Inggris senjata lain. Ia menyundul bola dari situasi bola mati pada menit ke-27, ke-30 dan ke-89 serta membantu tuan rumah memenangi 60% duel udara. Meski begitu, situasi bola mati Inggris, di luar penalti, hanya menghasilkan 0,20 xG.

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Pengaturan taktik Kroasia

Slaven Bilic, yang kembali ke Wembley untuk pertama kalinya sejak kemenangan bersejarah timnya dengan skor 3-2 pada 2007, membuat empat perubahan setelah kekalahan dari Spanyol. Ivan Smolcic, Josip Misic, Petar Sucic dan Martin Baturina masuk, sementara Luka Modric duduk di bangku cadangan. Di atas kertas, Kroasia memakai formasi 4-2-3-1, dengan Livakovic di belakang Smolcic, Luka Vuskovic, Stanisic dan Gvardiol; Misic dan Mateo Kovacic di lini tengah; serta Nikola Vlasic, Sucic dan Baturina di belakang Igor Matanovic.

Kroasia mengawali laga dengan baik. Mereka menekan tinggi, berusaha melewati tekanan Inggris lewat umpan-umpan, mendapatkan dua sepak pojok dalam lima menit pertama, dan melihat tembakan Kovacic melambung pada menit pertama. Namun, setelah Rogers mencetak gol, mereka bertahan jauh lebih dalam, kerap dengan lima pemain di lini belakang dan seorang gelandang bertahan di depannya. Mereka melakukan 15 tekel pada babak pertama, berbanding enam milik Inggris.

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Konsekuensinya, serangan Kroasia nyaris tidak menghasilkan apa-apa sebelum jeda. Mereka hanya mencatatkan 0,21 xG pada babak pertama, dan tiga dari lima tembakan mereka dilepaskan dari luar kotak penalti. Itu termasuk upaya Kovacic pada menit ke-33 dan Baturina pada menit ke-42 yang mengarah tepat ke Jordan Pickford. Tidak satu pun dari sembilan umpan silang mereka pada babak pertama mencapai rekan setim, sementara mereka hanya mencatatkan enam sentuhan di kotak penalti Inggris, berbanding 16 milik tuan rumah.

Saat maju menyerang, Kroasia mengandalkan sisi kiri. Sebanyak 42% serangan mereka datang dari sisi itu, tempat Gvardiol maju menghadapi Alexander-Arnold. Salah satu contohnya terjadi pada menit ke-22, ketika pergerakannya membuka kesempatan bagi Misic untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Sisi itu juga paling sering digunakan Inggris untuk menyerang, sehingga area permainan Alexander-Arnold menjadi yang paling sibuk saat kedua tim menyerang.

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Adu taktik

Kroasia tidak mampu membahayakan Inggris dari permainan terbuka. xG mereka dari permainan terbuka sepanjang laga hanya 0,34. Situasi bola mati berbeda cerita, dengan nilai 0,87 xG, dan dua momen kunci pertandingan sama-sama berawal dari sepak pojok.

Gol penyama kedudukan Kroasia pada menit ke-59 terjadi setelah Inggris memberikan dua sepak pojok dalam waktu berdekatan, yang pertama oleh Hall dan yang kedua oleh Gordon. Gvardiol menyundul bola umpan sepak pojok ke bawah, Quansah mencoba menyundulnya kembali ke Pickford dari jarak sekitar 5,5 meter, dan Sucic mengait bola ke bagian atas gawang. Itu adalah gol pertama yang kebobolan Inggris sejak gol kemenangan Spanyol pada pertandingan pertama.

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Balasan Inggris juga datang dari sepak pojok. Quansah maju dan ditarik hingga terjatuh oleh Smolcic. Setelah tinjauan VAR, wasit Morten Krogh menunjuk titik penalti dan memberi kartu kuning kepada bek kanan Kroasia itu. Saat Livakovic melompat ke kiri, Kane menendang bola ke tengah gawang pada menit ke-64 untuk mencetak golnya yang ke-92 bersama tim nasional.

Gol itu tidak membuat pertandingan menjadi aman bagi Inggris. Setelah jeda, Inggris mencatatkan 19 sentuhan di kotak penalti Kroasia, tetapi Kroasia juga mencatatkan 17, meningkat dari enam pada babak pertama. Kedelapan tembakan Kroasia pada babak kedua berasal dari dalam kotak penalti. xG mereka setelah jeda mencapai 1,01, lebih tinggi daripada 0,94 milik Inggris jika penalti dikecualikan.

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Penyesuaian selama pertandingan

Bilic lebih dulu melakukan perubahan. Pada menit ke-70, Ante Budimir menggantikan Matanovic di lini depan dan Mario Pasalic masuk menggantikan Sucic. Enam menit kemudian, ia melakukan perubahan yang lebih menyerang dengan menarik Smolcic, yang sudah menerima kartu kuning, untuk memasukkan Marco Pasalic. Sementara itu, Modric, 41 tahun, menggantikan Misic dan mengenakan ban kapten.

Tekanan Kroasia pada akhir laga pun menyusul. Sundulan Budimir memaksa Pickford melakukan penyelamatan pada menit ke-76. Modric kemudian mengirim Vlasic menerobos pertahanan; ia lolos dari Burn sebelum tembakannya melenceng tipis pada menit ke-82. Quansah juga harus melakukan blok sambil meluncur untuk menghentikan Budimir pada menit ke-88. Pada masa tambahan waktu, sundulan Vuskovic dan Budimir dari sepak pojok sama-sama tidak menemui sasaran. Itulah peluang terbaik Kroasia untuk merebut satu poin.

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Tuchel melakukan pergantian dengan mempertimbangkan pertandingan hari Minggu. Pada menit ke-78, James Garner, Ben White dan Rio Ngumoha masing-masing menggantikan Rice, Alexander-Arnold dan Gordon dalam pergantian sesuai posisi, sehingga tiga pemain inti dapat beristirahat sebelum lawatan ke Spanyol. Garner sempat mengira dirinya telah mengubah skor menjadi 3-1 pada menit ke-86 setelah menerima umpan tarik Bellingham, tetapi Bellingham berada dalam posisi offside. Pergantian terakhir Kroasia terjadi pada menit ke-90, ketika Lovro Majer menggantikan Kovacic.

Kesimpulan

Gol pembuka Inggris menunjukkan persis apa yang diinginkan Tuchel: Kane turun menjemput bola, Bellingham tiba di tiang jauh, dan Rogers menuntaskan serangan. Namun, lima pemain di lini belakang Kroasia membuat pertandingan tetap ketat. Setelah kesalahan dalam mengantisipasi bola mati membuka jalan bagi mereka untuk menyamakan kedudukan, tim tamu menjadi pihak yang lebih berbahaya pada fase akhir laga. Penalti Kane menentukan hasil malam yang bersejarah ini, tetapi sepak pojok yang diberikan Inggris dan peluang-peluang yang diciptakan Kroasia menjelang akhir laga akan memberi Tuchel banyak hal untuk dipikirkan sebelum menghadapi Spanyol.