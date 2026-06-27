Inggris tidak tampil meyakinkan, namun berhasil menjadi juara grup; Jordan Henderson memecahkan rekor

Inggris berhasil menyelesaikan babak penyisihan grup Piala Dunia sebagai juara grup. Pada pertandingan terakhir, tim asuhan pelatih Thomas Tuchel berhasil mengalahkan Panama dengan susah payah: 0-2. Gol-gol tersebut dicetak oleh Jude Bellingham dan Harry Kane.

Saat pertandingan dimulai, Inggris sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apakah tim ini akan finis di posisi pertama, kedua, atau bahkan ketiga di grup. Panama sudah tersingkir.

Namun, Inggris mengalami kesulitan besar menghadapi negara Amerika Tengah tersebut pada babak pertama yang membosankan. Jordan Pickford harus melakukan penyelamatan atas upaya Tomás Rodríguez dan José Luis Rodríguez. Di pihak Inggris, Marcus Rashford menjadi pemain yang paling sering mengancam gawang lawan.

Setelah jeda, Inggris mulai lebih banyak mengambil inisiatif. Andrés Andrade nyaris mencetak gol bunuh diri, Rashford membentur jaring samping, dan kiper Orlando Mosquera menggagalkan upaya Kane.

Setelah satu jam pertandingan, Inggris akhirnya berhasil mencetak gol ketika Bellingham menyundul bola dari tendangan sudut: 0-1. Beberapa menit kemudian, gelandang yang sama itu memberikan umpan silang yang bagus untuk assist gol kedua Kane, yang mencetak gol melalui sundulan.

Setelah itu, Inggris sedikit mengendurkan tekanan, namun Panama tidak lagi mampu membalas, terutama karena gol yang dicetak oleh pemain pengganti José Fajardo dianulir karena offside. Sepuluh menit menjelang akhir pertandingan, Tuchel memasukkan Jordan Henderson sebagai pemain pengganti. Mantan pemain Ajax ini pun menjadi pemain Inggris pertama sepanjang sejarah yang berpartisipasi dalam empat Piala Dunia.

Berkat kemenangan ini, Inggris mengakhiri fase grup dengan tujuh poin sebagai juara Grup L. Di babak berikutnya, mereka akan menghadapi tim yang finis di posisi ketiga di grupnya. Jika lolos ke perempat final, Brasil berpotensi menjadi lawan mereka.