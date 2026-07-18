Jimmy George, kapten tim nasional rugby Inggris, memperingatkan bahwa timnya akan mengambil sikap tegas jika para pemainnya mengalami pelecehan rasial selama pertandingan melawan Argentina, yang dijadwalkan hari ini, Sabtu, dalam putaran ketiga Kejuaraan Bangsa-Bangsa.

Peringatan ini muncul setahun setelah para pemain timnas Inggris mengalami penghinaan rasial dalam pertandingan yang digelar di Argentina. Pertandingan ini berlangsung di tengah suasana yang tegang, beberapa hari setelah pertandingan semifinal Piala Dunia Sepak Bola antara Argentina dan Inggris (2-1) di Amerika Serikat.

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Tim Inggris masih mengingat perjalanan mereka ke San Juan pada Juli 2025, ketika dua pemain cadangan, Asher Oboku-Ford-Jor dan Chandler Cunningham-South, menjadi sasaran hinaan rasial dari suporter Argentina. Setahun kemudian, timnas Inggris menegaskan kesiapannya untuk mengambil tindakan jika hal serupa terulang.

“Jika hal semacam itu terjadi, hal itu layak mendapat reaksi yang paling tegas,” kata Jamie George dalam konferensi pers. “Hal ini tidak pantas ada di dunia kita, dan saya sepenuhnya yakin akan hal itu. Kami telah membahas skenario ‘bagaimana jika?’.” Saya benar-benar berharap, dan saya optimis, bahwa Federasi Rugby Argentina (UAR) telah bertindak dengan serius.”

George menambahkan, seperti dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”: “Pada saat yang sama, kami memiliki rencana alternatif. Hal pertama yang akan kami lakukan adalah memberi tahu wasit mengenai apa yang kami lihat agar dimasukkan ke dalam laporannya. Mengenai apa yang akan kami lakukan dari pihak kami, kami sedang dalam proses mengambil keputusan mengenai hal itu.”

Pemain klub Saracens itu menambahkan bahwa ia akan berdiskusi dengan rekan-rekannya, yang berasal dari berbagai latar belakang, untuk menentukan cara menangani insiden yang mungkin terjadi.

Ketika ditanya apakah tim nasional Inggris mungkin akan sampai pada titik meninggalkan lapangan, George menjawab: “Itu adalah opsi yang sedang kami pertimbangkan.”