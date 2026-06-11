Inggris mengalahkan Kosta Rika dengan skor 3-0 dalam laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia

Timnas Inggris meraih kemenangan yang membangkitkan semangat atas Kosta Rika dengan skor 3-0 dalam laga yang digelar di Amerika Serikat, sebagai laga uji coba terakhir The Three Lions menjelang Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris akan bermain di Grup 12 bersama timnas Kroasia, Ghana, dan Panama, sementara timnas Kosta Rika tidak lolos ke Piala Dunia.

Pertandingan tertunda sekitar satu jam karena badai petir.

Gol untuk tim The Three Lions dicetak oleh Declan Rice (menit ke-10), Anthony Gordon dari tendangan penalti (menit ke-68), dan Ollie Watkins (menit ke-87).

Teknologi video membatalkan tendangan penalti untuk Inggris, yang diperoleh Anthony Gordon, pemain baru Barcelona, pada menit-menit terakhir babak pertama.

Tim Tiga Singa akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi tim Kroasia, yang dijadwalkan pada 17 Juni mendatang.