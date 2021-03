Skuad Inggris: Jesse Lingard Dipanggil Lagi! Trent Alexander-Arnold Tersingkir

Manajer Inggris Gareth Southgate memanggil sejumlah nama lama untuk persiapan hadapi kualifikasi Piala Dunia 2022.

Bek Sayap Liverpool Trent Alexander-Arnold telah dikeluarkan oleh Gareth Southgate dari skuad Inggris terbaru, dengan nama-nama seperti Jesse Lingard, John Stones dan Luke Shaw kembali mengisi daftar pemain untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang.

Sementara itu, Jude Bellingham dapat melakukan debut kompetitif internasionalnya, jika federasi sepak bola Inggris (FA) mengijinkannya bermain.

Selain Bellingham, striker Aston Villa Ollie Watkins mendapatkan panggilan pertamanya setelah menggantikan bintang Leeds United Patrick Bamford.

Bagaimanapun, ketiadaan nama Alexander-Arnold telah membuat berita besar, dengan Southgate menjelaskan bahwa dia merasa bek kanan The Reds itu tidak bermain cukup baik sehingga The Three Lions tidak membutuhkannya.

Nama-nama penting di skuad Inggris

Bellingham, yang baru berusia 17 tahun, tampil di timnas senior untuk Inggris dalam pertandingan persahabatan melawan Republik Irlandia, November 2020 lalu.

Dia telah dipanggil ke skuad saat ini meski ada keraguan tentang kehadirannya di tengah pembatasan perjalanan keluar masuk dari Jerman karena virus corona.

Southgate berkata tentang Bellingham dilansir laman GOAL: “Perhatian tertuju kepada Jude. Kami telah memasukkannya ke skuad, kami menyadari itu mungkin sedikit sulit karena harus karantina terlebih dahulu, jadi kami berbicara dengan (Borussia) Dortmund tentang itu.”

Salah satu lawan Inggris, yakni Polandia, telah mengatakan bahwa pemain bintang mereka yang bermain untuk Bayern Munich, Robert Lewandowski tidak akan bermain di laga ini karena aturan karantina.

Bek Manchester United Shaw telah masuk kembali ke skuad setelah semua usaha yang ia lakukan selama ini. Bek kiri tersebut telah mencatatkan delapan caps bersama timnas senior, dengan laga terakhirnya di tahun 2018 setelah perjuangan panjang untuk sembuh dan kembali bugar dari cederanya.

Namun Shaw dianggap berada di puncak performanya pada 2020/21, dengan enam assist dan satu gol telah ia torehkan untuk Setan Merah musim ini.

Pemain lain yang terancam menjadi sosok yang hilang di Old Trafford, Jesse Lingard, juga kembali ke skuad asuhan Southgate.

Pemain berusia 28 tahun itu telah berkembang selama masa pinjamannya di West Ham, dengan kreativitasnya ia berhasil membantu timnya mendobrak papan atas tabel Liga Primer.

Stones juga ingin memanfaatkan momentum kembalinya ia ke timnas. Bek Manchester City tersebut sudah terdepak dari The Three Lions sejak November 2019. Namun dirinya saat ini tidak bisa dilupakan dengan sederet penampilan mengesankan di bawah asuhan Pep Guardiola.

Siapa yang tertinggal?

Hal yang paling mencolok adalah tidak adanya Alexander-Arnold, yang telah menjadi andalan skuad Inggris sejak Piala Dunia 2018. Tetapi ia diabaikan karena penampilan buruknya untuk Liverpool, bersamaan dengan kemerosotan The Reds di Liga Primer.

“Saya tidak berpikir dia bermain pada level seperti beberapa tahun terakhir. Reece (james) dan Kieran (Trippier) berada dalam performa yang luar biasa,” kata Southgate tentang Alexander-Arnold.

Nama yang juga tidak ada adalah Bamford, padahal penyerang Leeds United itu tampil mengesankan musim ini setelah klubnya promosi ke divisi teratas.

Siapa yang mendapatkan kesempatan?

Penjaga gawang West Brom Sam Johnstone, bersama Watkins merupakan satu-satunya pemain yang belum bermain dibawah asuhan Southgate.

Opsi alternatif diperlukan di posisi itu setelah kiper nomor satu Jordan Pickford absen karena cedera.

Conoar Coady dari Wolves juga diberi kesempatan lagi, seperti gelandang Leeds Kalvin Phillips.

Striker Tottenham Hotspur Harry Kane akan mengenakan ban kapten, saat ia berusaha menambah rekor 32 golnya untuk Inggris, dengan bomber Everton Dominic Calvert-Lewin memberikan persaingan untuk tempat nomor ‘9’.

James Ward-Prowse dari Southampton akan membantu kreativitas di lini tengah, dengan kapten Aston Villa Jack Grealish yang tidak dipanggil setelah absen sebulan karena cedera.

Skuad tim nasional Inggris

Penjaga gawang: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Ham), Nick Pope (Burnley)

Bek: Ben Chilwell (Chelsea), Conoar Coady (Wolves), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Reece James (Chelsea), Harry Maguier (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Gelandang: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Striker: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa). (*/Yos)