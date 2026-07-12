Inggris, kontroversi terkait nyanyian suporter Argentina mengenai Kepulauan Falkland

"Untuk Malvinas, untuk Diego, untuk pertandingan terakhir Leo"; itulah lirik lagu yang dinyanyikan para pemain Argentina di ruang ganti selama Piala Dunia dan yang memicu kontroversi di beberapa media di Inggris.





"Argentina tidak membuang waktu untuk menunjukkan rasa jijiknya sebelum pertandingan, dengan kembali menyanyikan lagu untuk Kepulauan Falkland di ruang ganti mereka," demikian yang segera ditekankan oleh Daily Mirror. Hal ini merujuk pada Perang Falkland, kepulauan yang diklaim oleh negara-negara Amerika Selatan namun dikelola oleh Inggris: pada tahun 1980-an, pasukan kedua negara saling berhadapan dan mengakibatkan ratusan korban jiwa. Pada hari Rabu ini, kedua tim nasional akan bertanding di semifinal Piala Dunia, sebuah pertandingan yang sangat dinantikan baik di Buenos Aires maupun di London. “Kami telah memenangkan Piala Dunia ketiga bersama Lionel, kami ingin menjadi juara lagi. Dan setelah 32 tahun, ‘Scaloneta’ akan membalas dendam atas piala yang dirampas dari ‘Diez’, piala yang tidak diizinkan kami angkat. 'Aku ingin melihat bintang keempat bersinar di jersey,' nyanyikan para pendukung Argentina, dalam yel-yel yang telah menemani mereka sejak awal Piala Dunia—ditulis mengikuti pola yel-yel Qatar 2022, yang sudah menyerukan kemenangan 'untuk para pahlawan yang gugur di Malvinas yang takkan pernah kami lupakan'.

Bagi media Inggris, “Ini sudah dipandang sebagai semacam pertandingan balas dendam”: “La Albiceleste bahkan mengejek Inggris dengan sebuah lagu tentang Kepulauan Falkland di ruang ganti mereka setelah comeback melawan Mesir — lapor Daily Mirror — Dan pada malam hari, Lionel Messi dan rekan-rekannya bergabung dengan para pendukung, melantunkan nyanyian anti-Inggris lain yang telah beredar selama puluhan tahun.”



