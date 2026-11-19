UEFA umumkan putusan disipliner setelah insiden di Madrid

Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) dijatuhi sanksi resmi oleh UEFA menyusul "perilaku rasis dan/atau diskriminatif" yang ditunjukkan suporter Inggris dalam laga Nations League terakhir mereka melawan Spanyol. Tindakan disipliner itu bermula dari peristiwa saat Inggris meraih kemenangan impresif 3-2 di ibu kota Spanyol pada Minggu.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Inggris dijatuhi larangan penjualan tiket tandang untuk satu pertandingan, tetapi hukuman itu ditangguhkan selama masa percobaan dua tahun. Artinya, pelanggaran lebih lanjut dalam periode tersebut akan langsung memicu larangan bagi suporter untuk menghadiri laga tandang. Selain larangan kehadiran yang ditangguhkan itu, FA juga diperintahkan membayar denda £12.600.

Dakwaan tersebut secara khusus berkaitan dengan laporan nyanyian anti-Katolik dan anti-Irlandia yang terdengar selama pertandingan di Stadion Metropolitano. Nyanyian itulah yang diyakini memicu penyelidikan berdasarkan peraturan ketat UEFA tentang antidiskriminasi.

FA berjanji menindak pelaku

Setelah sanksi diumumkan, Asosiasi Sepakbola Inggris mengeluarkan pernyataan tegas yang mengecam tindakan segelintir suporter yang terlibat. Juru bicara badan tersebut menegaskan bahwa perilaku semacam itu tidak memiliki tempat dalam sepakbola modern dan akan ditangani dengan kebijakan tanpa toleransi.

"Kami tidak akan menoleransi nyanyian yang tidak dapat diterima dan sangat menyinggung ini. Kami akan bekerja sama dengan polisi yang bertugas di semua pertandingan kandang dan tandang Inggris untuk mengidentifikasi para pelaku dan mengambil tindakan yang diperlukan," kata juru bicara tersebut kepada Sky Sports.

Insiden ini sangat sensitif mengingat perbincangan menjelang pertandingan di Madrid. Sebelum laga, ada banyak pembahasan mengenai kemungkinan munculnya suasana rasis, sehingga manajer Inggris Tuchel menyatakan akan mengingatkan skuadnya tentang protokol resmi antirasisme.

Ironisnya, kekhawatiran awal tertuju pada suporter tuan rumah karena insiden-insiden terdahulu di kota tersebut. Namun, setelah pertandingan, perhatian dalam proses disipliner sepenuhnya beralih ke perilaku suporter tim tamu.

Keberhasilan di lapangan dibayangi perilaku suporter

Di lapangan, pertandingan itu menjadi keberhasilan bersejarah bagi Inggris. Mereka meraih kemenangan yang mengakhiri rentetan 43 pertandingan tanpa kekalahan Spanyol. Hasil tersebut juga memastikan Inggris finis di puncak Grup 3 Liga A, sekaligus menunjukkan kemajuan taktis di bawah staf pelatih saat ini.

Namun, kemenangan itu kini juga akan dikenang bersama penyelidikan UEFA. Keputusan badan tersebut untuk menetapkan masa percobaan dua tahun membuat FA harus waspada menjelang semua pertandingan mendatang, karena pengulangan penggunaan bahasa diskriminatif akan memicu pemberlakuan penuh larangan bagi suporter untuk menghadiri laga tandang.