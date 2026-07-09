Inggris dihadapkan pada tugas yang mustahil... Akankah salah satu rahasia paling aneh di Piala Dunia ini tetap bertahan?

Detail-detail kecil mungkin menentukan nasib turnamen Piala Dunia, namun sejarah pun terkadang memiliki peran yang tak kalah berpengaruh. Seiring dengan masuknya edisi Piala Dunia 2026 saat ini ke babak perempat final, sebuah pola historis yang telah bertahan sejak dimulainya turnamen ini hampir seabad lalu kembali menjadi sorotan, memberikan keunggulan yang jelas bagi sejumlah tim, dan menempatkan tim-tim lain di hadapan tantangan yang belum pernah berhasil diatasi oleh siapa pun.

Dari delapan tim yang lolos ke perempat final, enam di antaranya dipimpin oleh pelatih nasional, sedangkan dua lainnya oleh pelatih asing—sebuah gambaran yang mengingatkan kembali pada salah satu fenomena paling konsisten dalam sejarah Piala Dunia.

Pelatih asal Prancis, Didier Deschamps, memimpin timnas negaranya, sementara Mohamed Wahbi memimpin Maroko, Luis de la Fuente memimpin timnas Spanyol, Ståle Solbakken memimpin timnas Norwegia, Lionel Scaloni memimpin timnas Argentina, serta Murat Yakin memimpin timnas Swiss.

Di sisi lain, hanya tersisa dua pelatih asing yang masih bertahan dalam kompetisi ini, yaitu Rudi Garcia dari Prancis yang melatih timnas Belgia, dan Thomas Tuchel dari Jerman yang melatih timnas Inggris.

Baca juga:

76 tahun penantian... Akankah Maroko dan Argentina mematahkan tradisi Piala Dunia?

Angka-angka historis memberikan keunggulan moral bagi pelatih-pelatih nasional, karena dalam sejarah Piala Dunia, sejak edisi pertama pada tahun 1930, belum pernah ada tim nasional yang dinobatkan sebagai juara di bawah kepemimpinan pelatih asing.

Orang terakhir yang melanjutkan tren ini adalah Scaloni ketika ia memimpin Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022, dan sebelumnya ada Deschamps yang membawa Prancis meraih gelar keduanya pada edisi 2018.

Baik Deschamps maupun Scaloni memiliki kesempatan untuk kembali menorehkan sejarah, karena masing-masing berupaya memimpin timnas negaranya meraih gelar Piala Dunia kedua mereka, sebuah prestasi yang hanya dicapai oleh sejumlah sangat terbatas pelatih sepanjang sejarah turnamen ini.

Di sisi lain, Tuchel dan Garcia dihadapkan pada peluang bersejarah yang berbeda, karena salah satu dari mereka berpotensi menjadi pelatih asing pertama yang membawa tim nasional meraih gelar Piala Dunia, jika berhasil mematahkan tradisi yang selama 96 tahun tak pernah terpecahkan oleh pelatih non-warga negara mana pun.

Selain itu, keduanya berpotensi bertemu di final, yang berarti rekor historis tersebut akan terpecahkan lebih awal, karena Inggris dan Belgia bersaing di jalur yang berbeda.