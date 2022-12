Sikat Senegal, Fan Inggris Teriak "Bebaskan Palestina!" Di TV Israel - Reporter Syok Berat!

APA YANG TERJADI:

Sekelompok fans Inggris yang sedang berbungah diwawancarai setelah negaranya menang telak atas Senegal di babak 16 besar Piala Dunia 2022 dengan skor 3-0, Senin (5/12) dini hari WIB. Namun salah satu dari mereka melontarkan pernyataan yang membuat sang reporter nampak terguncang.

Reporter tersebut melaksanakan liputan langsung untuk sebuah stasiun televisi Israel. Ia bertanya kepada fans Inggris yang ia temui, "apakah ini [sepakbola] akan coming home?" yang langsung dijawab "tentu saja, it's coming home!"

Namun salah satu fans lalu mengambil mikrofon sang reporter dan berteriak: "Yang lebih penting lagi: Bebaskan Palestina!"

Reporter Israel tersebut terlihat syok dan ingin meredakan situasi dengan berkata "Ayo bicara sepakbola."

England football fan chants "FREE PALESTINE" in Israel TV interview following win over Senegal. #Israel #Qatar #ENGvsSEN pic.twitter.com/zI65XE7myO